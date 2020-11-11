违反伊朗制裁令 美国制裁包括香港在内的六间公司及四名人士

美国财政部辖下海外资产控制办公室（OFAC）宣布，制裁六间公司及四名人士，其中包括一间香港公司，理由是违反美国对伊朗制裁令。

根据《星岛日波》报道，OFAC在一则声明中指，上述公司及人士涉嫌协助一间被欧美列入黑名单的伊朗公司Iran Communication Industries（ICI），采购包括美国电子零件等敏感货品，六间被制裁的公司当中，Proma Industry Co., Ltd.是香港公司，被指从2016年6月起，协助ICI旗下子公司Hoda Trading，将数万美元货物，运到同在制裁名单的Hoda Trading。

另外四间被制裁的公司，包括在中国、台湾、新加坡、阿联酋均设有办事处的得实国际股份有限公司（DES International Co., Ltd.）、中国公司鼐实鑫电子（Naz Technology Co., Ltd.）、文莱公司索尔特克工业有限公司（Soltech Industry Co., Ltd）及伊朗公司Artin San’at Tabaan Company。

OFAC同时制裁四名人士，分别是苏坦穆罕默德（Mohammad Soltanmohammadi）、施美宣（Shih Mei Sun，音译）、黄锦华（Chin-Hua Huang，音译）及巴尼赫斯赫米（Mohammad Banihashemi）。

另外，美国法院昨天已对42岁台湾居民黄锦华、DES International Co.及文莱索尔特克公司提出刑事诉讼，指控他们串谋诈骗美国并违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《伊朗交易和制裁条例》（ITSR）。