违反伊朗制裁令 美国制裁包括香港在内的六间公司及四名人士

美国财政部辖下海外资产控制办公室(OFAC)宣布,制裁六间公司及四名人士,其中包括一间香港公司,理由是违反美国对伊朗制裁令。

根据《星岛日波》报道,OFAC在一则声明中指,上述公司及人士涉嫌协助一间被欧美列入黑名单的伊朗公司Iran Communication Industries(ICI),采购包括美国电子零件等敏感货品,六间被制裁的公司当中,Proma Industry Co., Ltd.是香港公司,被指从2016年6月起,协助ICI旗下子公司Hoda Trading,将数万美元货物,运到同在制裁名单的Hoda Trading。

另外四间被制裁的公司,包括在中国、台湾、新加坡、阿联酋均设有办事处的得实国际股份有限公司(DES International Co., Ltd.)、中国公司鼐实鑫电子(Naz Technology Co., Ltd.)、文莱公司索尔特克工业有限公司(Soltech Industry Co., Ltd)及伊朗公司Artin San’at Tabaan Company。

OFAC同时制裁四名人士,分别是苏坦穆罕默德(Mohammad Soltanmohammadi)、施美宣(Shih Mei Sun,音译)、黄锦华(Chin-Hua Huang,音译)及巴尼赫斯赫米(Mohammad Banihashemi)。

另外,美国法院昨天已对42岁台湾居民黄锦华、DES International Co.及文莱索尔特克公司提出刑事诉讼,指控他们串谋诈骗美国并违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和《伊朗交易和制裁条例》(ITSR)。