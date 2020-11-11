港媒：多个建制社团准备为DQ泛民造势

港媒透露，建制阵营内的绝大部分重要社团已收到“总动员令”，在本周末在全港多区摆街站，收集市民签名，以支持中国全国人大常委会通过关于香港立法会议员资格问题的决定，并促请港府DQ（Disqualify，取消议员资格）“违反基本法的议员”。

《星岛日报》今天刊登报道称，中国全国人大常委会今天将通过制订涉及取消香港立法会议员资格的框架安排决定，包括确立议员被撤销资格的标准，以及授权港府，可直接按框架标准撤销不达标议员的资格，无需经过法庭程序。

报道也称，一旦人大常委会公布决定后，港府拟随即执行决定，宣布被DQ议员名单。

对此，多个建制社团昨天向网媒“香港01”表示，已收到指示须展开宣传战、舆论战，以支持人大常委会的决定，以及促请港府DQ“违反基本法的议员”；此次宣传规模庞大，几乎全港主要建制社团都被动员，规模堪比2015年政府为推动政改方案的连串宣传阵势。

香港新一届立法会选举原定在9月初举行，期间泛民主派公民党的杨岳桥、郭荣铿、郭家麒及专业议政的梁继昌报名参选后，被选举主任以违反《基本法》及没有忠诚效忠港府为由褫夺参选资格。

港府随后以冠病疫情为由，将选举延后一年，现任议员全体留任，包括杨岳桥等四人。“香港01”早前披露，北京方面有意“DQ”他们四人。

对此，有建制社团人士向“香港01”表示，他们收到的文宣攻势大纲中，未有提及任何泛民主派议员的名字，且矛头只指向“违反基本法的议员”。

该人士又称，虽然一日未揭盅，也不知北京最终有何行动，“但从手影来看，来硬的机会仍是较高”。

不过，该人士表明，担心宣传效果适得其反，并认为北京透过人大常委会主动DQ泛民议员，“招数已够猛”，且已起到震慑作用，无需大锣大鼓过度宣传，以免引起社会上中间派人士反感。

今年6月《香港国安法》通过前，有大量建制背境的社团蜂拥而出，而且还铺天盖地连日在全港各地摆街站，向民众派发国安法宣传手册，以及发起撑立法簽名行动。据报道，这些社团包括香港友好协进会、港区省级政协委员联谊会、香港广东社团总会、福建社团联会等。