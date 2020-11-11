周小川：中国科技巨头掌控数据与市场 形成垄断抑制公平

博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川说，中国互联网科技巨头掌控大量数据和市场份额，形成垄断抑制公平竞争。

中国市场监管总局昨天（10日）发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，当局称该文件是为预防和制止平台经济领域垄断行为，引导平台经济领域经营者依法合规经营。此举导致阿里巴巴、京东等科技巨头的股价大跌。

据第一财经报道，在日前举行的博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛首届大会开幕式上，周小川指出，当前，科技创新在催生巨大动能的同时，也给社会治理和全球治理带来巨大挑战。

除了科技巨头垄断市场的挑战外，他认为，发展中国家数字基础设施投入不足，全球数字鸿沟进一步拉大，减贫和发展仍然任重道远。其次，人工智能颠覆传统产业，基因编辑技术进入实际应用，引发结构性失业和社会伦理等问题。

中国正在削减国内几家科技巨头在经济领域的影响力，去年调查了腾讯音乐部门与发行商的独家协议，最近又喊停了蚂蚁集团在上海和香港的上市计划。

周小川说，在全球经济相互依存，物理、网络联结不断加深的新时代，科技创新已经高度网络化、全球化，人才、知识、技术、资本各类创新要素全球配置、快速流动。推动科技创新与加强科技治理已离不开国际合作。