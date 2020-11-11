巴西政府支持剔除华为被业界反对

巴西政府昨天表示支持美国的“清洁网络”提议。但巴西四大电信运营商已经在测试华为的设备，并表示不愿剔除任何可能的供应商。

根据路透社报道，“清洁网络”提议旨在建立一个全球数字联盟，将华盛顿认为的、受中国政府操纵的技术排除在外。

上述表态是巴西在美国国务院经济发展与能源环境次卿柯拉克到访期间做出的。柯拉克建议巴西不要从中国华为技术有限公司购买5G电信网络设备，他称华为是“中国实施全球监视的骨干”。

华为一再否认自家设备构成安全风险，并称其遵守巴西的法律，可以进行当局认为必要的测试和澄清。

柯拉克会见巴西外交部官员后，美巴两国发表联合声明说：“巴西支持美国提出的‘清洁网络’提议中所包含的各项原则。”

该提议“旨在在5G和其他新技术的背景下，促进一个与民主价值观和基本自由相兼容的安全、透明的环境，”声明称。

美国国务卿蓬佩奥周二在华盛顿表示，已经有近50个国家、170家电信公司和许多世界领先公司签署了提议。

“包括北约30个成员国中的27个，经合组织37个成员国中的31个，欧盟27个成员国中的26个，以及三海倡议计划(Three Seas)12个参与国家中的11个，”蓬佩奥说。

美国政府已经向巴西电信公司提供资金，鼓励他们从诺基亚和爱立信等西方供应商采购产品，而不是从华为采购。

在明年拍卖5G频谱特许权之前，巴西四大电信运营商已经在测试华为的设备，并表示不愿剔除任何可能的供应商。

业内消息人士表示，这四家公司没有出席美国大使馆邀请周五在圣保罗与柯拉克的会面，因为该邀请“与自由市场的选择不符”。

