因宣扬或支持“港独” 四泛民立法会议员被DQ

香港泛民主派四名立法会议员今天被取消议员资格（DQ），港府强调这是依据中国全国人大常委会的决定执行，并称今后参选或者出任立法会议员的，都适用此决定。

综合港媒报道，港府下午宣布，全国人大常务委员会今天就关于香港特別行政区（特区）立法会议员资格问题作出下列决定：

一、香港特别行政区立法会议员，因宣扬或者支持“港独”主张、拒绝承认国家对香港拥有并行使主权、寻求外国或者境外势力干预香港特别行政区事务，或者具有其他危害国家安全等行为，不符合拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法、效忠中华人民共和国香港特别行政区的法定要求和条件，一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格。

二、本决定适用于在原定于2020年9月6日举行的香港特别行政区第七届立法会选举提名期间，因上述情形被香港特别行政区依法裁定提名无效的第六届立法会议员。

今后参选或者出任立法会议员的，如遇有上述情形，均适用本决定。

三、依据上述规定丧失立法会议员资格的，由香港特别行政区政府宣布。

港府表示，根据人大常委会上述决定，宣布泛民主派公民党的杨岳桥、郭荣铿、郭家麒，以及专业议政的梁继昌即时丧失立法会议员资格。

杨岳桥（左）等四人今午接获DQ的消息后，共同召开了记者会。（路透社）

被DQ的四名议员随后与媒体会面。杨岳桥表示，他在未来日子会与其他港人一样，继续诚心在岗位上为香港尽力。他称对未来香港仍充满盼望，因为知道有香港人会未香港尽心尽力；他既然身为香港人，就只能继续信任香港人的精神，并称“我爱香港”。

被问到港府DQ他与另外三名民主派议员的理据是否充足，他仅称“公道自在人心”。至于四人以后会否再参选立法会，他说“未来日子无人知道”，但“仍会有更优秀的香港人愿意挺身而出”。

郭荣铿受访时表示，如果自己能与香港人一同捍卫法治和核心价值，但最后被DQ，“只有光荣绝无后悔”。他也感谢过去一直支持泛民主派的香港人，一直在大是大非问题上团结、支持。

郭家麒见记者时表示，很难说今天不是很黑暗的一天，任何人作出这项决定，都要向历史和所有香港人交代。他还，希望见到香港人不会也不应倒下，香港总有一天会见到期望的核心价值回来。

梁继昌也表示，今天是黑暗一天，但对他来说也是光荣的日子，可惜今日“光荣而无奈地引退”。他强调，香港并未死亡，香港人会前仆后继，在他们之后继续在这土地上保护核心价值，以及既有观念和民主、法治、自由。

香港新一届立法会选举原定于9月初举行，郭荣铿等四人报名参选后，被选举主任以违反《基本法》及没有忠诚效忠特区政府为由，褫夺参选资格，因此被港媒称为“DQ4”。

港府随后以疫情严峻为由，延后立会选举至明年9月5日，并由现届议员延任过渡一年，包括“DQ4”四人。

泛民立法会议员前天回应说，一旦有议员被“DQ”，泛民19名议员将集体辞职，以示抗议。

19名民主派议员昨天傍晚在立法会召开记者会，集体向媒体表达共同进退的决心。（法新社）

但全国港澳研究会副会长刘兆佳相信，北京对泛民总辞应是有备而来。

他昨天向网媒“香港01”说，在泛民主派离开立会后，可以预期未来一年立法会能“和政府充分合作”，全力推展社会、民生、经济相关的政策，以“应对香港水深火热的社会状况”。

谈人大DQ泛民 栗战书：决定是必要及适当的

中国全国人大委员长栗战书，今天主持全国人大常委会闭幕会并发表讲话。他强调，全国人大审议通过关于香港特別行政区立法会议员资格问题的决定，是坚持和完善“一国两制”体系，依法维护国家安全、维护香港特区宪制秩序的又一重要立法，常委会组成人员在审议中一致认为，作出决定是必要及适当的。

据新华社报道，栗战书指出，香港立法会议员是香港特区公职人员的重要组成部分，必须真诚拥护《基本法》，效忠香港特区。

中国全国人大委员长栗战书说，全国人大审议通过关于香港特別行政区立法会议员资格问题的决定，是坚持和完善“一国两制”体系，依法维护国家安全、维护香港特区宪制秩序的又一重要立法。（新华社）

他说，全国人大常委会作出决定，确立香港立法会议员因宣扬或者支持“港独”主张、拒绝承认国家对香港拥有并行使主权、寻求外国或者境外势力干预香港特别行政区事务，或者具有其他危害国家安全等行为，不符合拥护《基本法》、效忠香港特区的法定要求和条件，一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格。

同时明确上述规定适用于在原定第七届立法会选举提名期间被依法取消参选资格的第六届立法会议员，以及今后参选或出任立法会议员遇有上述情形的。

栗战书强调，全国人大常委会的决定，符合全体中国人民根本利益，有利维护国家主权、安全和发展利益，有利香港长治久安和繁荣发展，有利香港治理机构正常运转和社会稳定，有利香港社会凝聚正能量、齐心协力提振经济、保障民生。

栗战书最后说，要全面准确实施《基本法》、香港特区维护国家安全法和全国人大常委会的解释、决定，推进特区本地立法，落实特区维护国家安全的法律制度和执行机制，确保香港公职人员符合法定条件和要求，维护宪法和基本法确定的特区宪制秩序，确保“一国两制”实践行稳致远。