扑朔迷离70载 毛岸英到底怎么死的？

中国央视近日播出的纪录片《抗美援朝保家卫国（第二十集：历史铭记） 》首次公开了中国志愿军司令员彭德怀当年发给中央军委的绝密电报，里面记载了毛岸英在朝鲜战死的细节。

电报讲述敌机投下近百枚燃烧弹时，毛岸英当时所身处的房子被击中，他因为没来得及跑出而被烧死。

战火无情，前线人员没能及时撤离而战死是很可能发生的事。

但或许毛岸英身份特殊，关于他为何无法及时逃过一劫，中国网络和民间多年来一直流传各种说法和传闻。过去参与这场战事的相关当事人，也以口述或出书的方式忆述了这段经历，但是不同人忆述的说法也遭其他人反驳，至今仍无一个权威说法。

一、 祸起蛋炒饭？

这个说法最初来源于当年志愿军司令部作战处副处长杨迪回忆录。杨迪回忆说，轰炸发生前，他在作战室质问时任司令部办公室主任兼彭总作战室主任成普，怎么用送给彭总的鸡蛋炒饭吃，让他赶快把火弄灭，离开房子，躲进防空洞。成普回应说不是他炒，而是那位翻译同志在炒饭。

“那位翻译同志”指的是毛岸英，因他的身份在司令部是保密的，只有志愿军最高层领导和彭总办公室的几个参谋知道，连杨迪也不知道。

“蛋炒饭”的传言还有另一本名为《一个真正的人──彭德怀》的书里写道：作战处的参谋高瑞欣和翻译毛岸英因为没赶上吃早饭，他们认为敌机大概不会来轰炸了，于是从防空洞里跑出来到木板房（彭德怀作战室），拿出几个鸡蛋，想利用火炉做鸡蛋炒饭。恰在这时，从南方飞来四架美军轰炸机。

不过，这一说法，杨迪书中提到的当事人成普后来给予直接反驳。

成普在回复与毛岸英一起牺牲的高瑞欣之女杨彦坤的信中，相当激动地驳斥道：“作战室既没有鸡蛋，也没有炒饭的锅瓢炒勺，也没有油盐之类。如果要煮鸡蛋，到炊事班的灶房才行。作战室是指挥打仗的地方，不具备这些东西。”

至于毛岸英和高瑞欣当天为何去作战室，而没有躲进防空洞？多项资料提到，毛岸英和高瑞欣因为前晚加班太迟，还没吃早饭，事发当天早上正在办公室围着火炉热早饭。或许，炒鸡蛋的说法正是由此附会而来。

值得一提的是，中国网红厨师王刚在上月24日（毛岸英生日）上传了“扬州炒饭”的教学影片引起争议。有中国网民批评“还真故意在这时间发蛋炒饭”、“抗美援朝中的政治理念您还不懂呀？”王刚随后声明解释并道歉。

二、 查哨被俘？

毛岸英死后，有报刊撰文称:“美军司令麦克阿瑟获悉毛岸英在彭德怀司令员手下当参谋，于是拟定了一个‘绑架毛岸英、消灭彭德怀’的计划”。

文章说，毛岸英当晚由彭德怀的警卫陪同查哨，却遇到美特工而被俘获。

但亲眼目睹毛岸英之死的志愿军司令部办公室副主任兼彭德怀军事秘书杨凤安无法接受这一说法，他称毛岸英的牺牲纯粹是一场意外。

另外，时任志愿军司令部情报处参谋的王天成也曾在节目中反驳这一说法，称美国关于朝鲜战争的任何权威战争史，都没有提到这件事。而中国的保密政策相当成功，麦克阿瑟既不知道中国派兵参战，也搞不清楚志愿军的统帅是谁之前，更不会知道彭德怀与毛岸英的行踪。

王天成还说，何况当时的美国人根本不可能知道毛岸英的身份。

当时的参谋龚杰后来也回忆，24日当晚他值班到天亮，志司驻地附近根本没有发生任何敌特活动的报告，更没有听到枪战声。

三、烤苹果？

成普生前口述、成曦整理，在成普死后发表的文章描述当时毛岸英在烤苹果皮的情况。

这篇题为《现场目击者见证毛岸英牺牲真相》的文章于2011年刊登在《文史参考》上。不过，文章授权发表于中国共产党新闻网的版本删去了烤苹果皮的细节。