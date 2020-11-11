谈人大DQ泛民 栗战书：决定是必要及适当的

中国全国人大委员长栗战书，今天主持全国人大常委会闭幕会并发表讲话。他强调，审议通过关于香港特別行政区立法会议员资格问题的决定，是坚持和完善“一国两制”体系，依法维护国家安全、维护香港特区宪制秩序的又一重要立法，常委会组成人员在审议中一致认为，作出决定是必要及适当的。

据新华社报道，栗战书指出，香港立法会议员是香港特区公职人员的重要组成部分，必须真诚拥护《基本法》，效忠香港特区。

他说，全国人大常委会作出决定，确立香港立法会议员因宣扬或者支持“港独”主张、拒绝承认国家对香港拥有并行使主权、寻求外国或者境外势力干预香港特别行政区事务，或者具有其他危害国家安全等行为，不符合拥护《基本法》、效忠香港特区的法定要求和条件，一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格。

同时明确上述规定适用于在原定第七届立法会选举提名期间被依法取消参选资格的第六届立法会议员，以及今后参选或出任立法会议员遇有上述情形的。

栗战书强调，全国人大常委会的决定，符合全体中国人民根本利益，有利维护国家主权、安全和发展利益，有利香港长治久安和繁荣发展，有利香港治理机构正常运转和社会稳定，有利香港社会凝聚正能量、齐心协力提振经济、保障民生。

栗战书最后说，要全面准确实施《基本法》、香港特区维护国家安全法和全国人大常委会的解释、决定，推进特区本地立法，落实特区维护国家安全的法律制度和执行机制，确保香港公职人员符合法定条件和要求，维护宪法和基本法确定的特区宪制秩序，确保“一国两制”实践行稳致远。

