曾与赵立坚互怼的赖斯 成美国务卿热门人选

美国总统候选人拜登宣布胜选后，他将组建的政治团队及其对华态度成为众人瞩目的焦点。有消息称，曾与现任中国外交部发言人赵立坚掐架的赖斯（Susan Rice）是新一任美国国务卿的热门人选。

综合美国政治新闻网站Politico、《环球时报》、21经济等报道，消息人士透露，拜登目前正在考虑组建内阁的候选人。文章称，多名美国前任和现任官员透露，拜登将选择曾有过在国务院任职经验的人担任国务卿。分析认为，这使赖斯成为大热门。

赖斯是拜登在奥巴马政府时期的关键同僚，她曾在2008年美国总统选举期间担任奥巴马的外交顾问，2009年被奥巴马任命为美国驻联合国大使，并于2013年成为奥巴马总统的国家安全顾问。

除了赖斯外，前副国务卿布林肯（Antony Blinken）、特拉华州参议员库恩斯（Chris Coons）以及奥巴马时期前副国务卿伯恩斯（William Burns）也被认为是潜在的国务卿“后备人选”。

中国国家开发银行研究院研究员吴志峰指出，这批人都是奥巴马时代的老班底，与拜登一起工作多年，其中赖斯在今年的美国总统竞选时给予拜登很大支持。赖斯多次就外交议题炮轰特朗普总统，她也曾一度是拜登所考虑的竞选搭档人选。

相对于现任国务卿蓬佩奥等对华鹰派政治家，赖斯对华的态度较为克制，但先前也曾对中国人权等议题颇有微词。

2013年底，时任美国国家安全顾问赖斯在一场演讲中点名批评中国和俄罗斯的人权问题。她当时说：“如果法院只因为异议人士呼吁尊重中国法律便将其监禁，没有任何人在中国能感到安全，包括在当地经商的美国人。”

2016年8月底，在20国集团（G20）峰会前夕，赖斯在白宫与中国人权运动倡导者会面。白宫发言人的声明显示，赖斯当时和中国人权运动人士讨论的重点包括关切中国境内人权及宗教自由的恶化；中国人权运动者也提出建议，美国可以建设性地鼓励北京改善人权情况的方式。

赖斯当时重申，美国致力于促进人权，并重申美国支持保护中国人权的承诺，这包括宗教自由在内的各种普世权利；她还说，美国认为，改善人权状况是中国的长远利益，美国并会继续在与中国的对话中，表达这样的观点。

令人记忆犹新的，是她与时任中国驻巴勒斯坦大使赵立坚去年7月份在社交媒体推特上的唇枪舌剑。

据英国广播公司与德国之声的整理，去年7月13日，在推特上极为活跃的赵立坚发推文重申中国的新疆政策，同时借机批评美国的种族问题。"华盛顿特区的白人从不去东南区，因为那是黑人和拉美裔的地区。"

此外，赵立坚当天也批评美国过去在关塔那摩监狱、阿富汗及其他地区对遭关押的穆斯林进行一系列的虐待，并指出美国与不少发表联合声明的22个国家曾以不同名义“入侵”伊拉克、 阿富汗、利比亚与叙利亚。 他说: “当新疆的穆斯林都过着和平又繁华生活的同时，这些国家怎么能自称是居住在新疆的穆斯林的声援者? 它们是一群不知廉耻的伪君子。 ”

次日，赖斯转发赵的推文，并批评他的言论涉及种族歧视。"在正常时期，你会被列为不受欢迎人物。"不受欢迎人物（persona non grata）”，指的是外交人员被明略列入拒绝入境名单，或被要求限期离境。

赖斯称赵立坚为“无耻的种族主义者”，并误以为赵立坚是中国驻美大使馆官员，她还呼吁中国驻美大使崔天凯将赵遣送回国。

两人的骂战并没有就此停歇，赵立坚随即回击赖斯"可耻"和"惊人地无知"，指出他目前派驻伊斯兰堡，但曾在10年前派驻华盛顿。"把说你不想听的真话的人标签为种族主义者，是无耻与恶心的行为。"

赵立坚15日将上述引发争议的推文删除，但依然在推特上十分活跃。

赖斯今年5月在《纽约时报》发文，抨击特朗普打反华牌企图“抹红”拜登，并如数家珍指出特朗普的拙劣的外交行为，如放生中兴及退出世衞等，不仅没有遏制北京的效果，更反而令对方得益。

也有分析指出，赖斯虽然在人权等方面对中国多有批评，但也认为尽管中美全球竞争增加，两国仍在多个领域具有共同利益。今年4月，赖斯、布林肯等人和100多名前官员和学者发表声明，呼吁美国在抗击疫情上与中国合作。

但话又说回来，赖斯虽然被认为是新一任国务卿的热门人选，但即便获得拜登推崇，要获得该职位也未必一帆风顺。赖斯曾主动介入利比亚内战，最后导致班加西美国使馆四名人员被杀，当时被共和党人穷追猛打，这或将是赖斯要试图迈过的绊脚石。