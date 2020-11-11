被泼屎的在台挺港餐厅今重开 台立院长等人祝贺

为反修例抗争港青提供庇护的“保护伞”餐厅，上个月被泼屎而暂时歇业，经过三周重整，今天重新开幕。台湾立法院长游锡堃以及民进党籍立法委员范云送上花篮祝贺，而时代力量执行长李兆立则现身支持。

据中央社、《联合报》等台媒报道，由于餐厅方面早前已透过面簿宣布此项消息，因此今早开门前，门外已聚集大批媒体守候。不过店家低调表示，不愿受访。

虽然保护伞餐厅低调重新开幕，不过门口仍可看见一盆祝贺盆景，是游锡堃致赠，贺卡上写下“无畏无惧”，表达对港人的支持；店内另一个祝贺盆景则是范云所致赠，上面写著“愿荣光归香港”。

李兆立也来上门消费表达支持。他受访时说，香港今年以来的状况已变得糟糕，希望包含台湾在内的国际社会可以更重视香港，以防香港局势恶化。

“保护伞”餐厅位于台湾大学附近，今年4月19日正式开业，由替香港反修例抗争担任义务律师的黄国桐协助开设，主要目的是支援流亡台湾的抗争者和照顾其亲友需要，帮助他们申请在台工作证并提供工作机会，目前聘有10多名香港人。

该餐厅于10月16日中午突然遭一名25岁莫姓男子泼粪，冰箱、餐具及厨房设备全被污染，需全部更换。

莫男被捕后，坦承收钱办事并供出给钱者，但不服遭台北地方法院裁定羁押禁见，提起抗告。台湾高等法院10月27日认定莫嫌确实有羁押必要，驳回抗告确定。

截至10月27日，包含泼粪的莫姓男子、给钱的李男兄弟、江姓男子等共计四名被告遭羁押禁见，检警持续溯源追查幕后指使者。



