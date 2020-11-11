国民党国际事务部：拜登将返多边主义重与北京打交道

台湾在野的国民党中常会今天（11日）安排国际事务部主任李大中指出，未来新任美国总统拜登将重返多边主义路线，重与北京打交道、协调合作，台湾应该秉持台湾优先、战略避险，务实增进中华民国与美国之间的关系。

据《自由时报》报道，李大中发表专题报告“美国总统大选结果对美中台关系之影响”指出，现任美国总统特朗普的对外政策下，美国对于二战结束以来所承担的历史性领导角色，并未视为理所当然，强调要改变对美国不公不义的国际现状，对于国际秩序具有重塑的潜在爆发力，排斥担任世界警察角色，美国印太战略则具有针对性，着眼于抑制、牵制北京尤其是“一带一路”战略，在印太战略下的美中关系就是双方利益与矛盾犬牙交错，合作基础消蚀，美国同时提高对台支持度，作为华府与北京打交道时的灵活运用筹码。

至于拜登的外交路线，李大中指出，将恢复美国民主与联盟，捍卫美国经济以及重振美国全球威信与领导地位，重返多边主义路线，修补美国与盟邦及伙伴间的关系，对中政策则会在民主、人权与美中战略竞逐等场域维持强硬基调，并反对美中脱钩与新冷战的概念，一方面正视中国大陆所带来的挑战，但也强调美国仍需要与北京打交道，并会在气候变迁、全球公卫、反扩散等符合美国利益的领域与北京进行协调合作。

李大中建议，台湾因应之道应该秉持台湾优先、战略避险，务实增进中华民国与美国之间的关系，厚植实力，彰显自身重要性，争取美国朝野支持与理解，强化与美国行政部门、国会、学界、智库以及两国人民之间的关系。