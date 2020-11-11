中国汽车10月产销分别同比增11.0%和12.5%

中国汽车工业协会今天（11日）发布的10月汽车工业经济运行情况显示，中国汽车产销分别达到255.2万辆和257.3万辆，环比增长0.9%和0.1%，同比增长11.0%和12.5%。

据中新社报道，1月至10月，中国汽车产销1951.9万辆和1969.9万辆，同比下降4.6%和4.7%，降幅与1至9月相比，分别收窄2.1个百分点和2.2个百分点。

值得一提的是，10月，乘用车产销208.4万辆和211万辆，环比增长1.6%和0.8%，同比增长7.3%和9.3%。

10月，新能源汽车产销双双超过16万辆，创10月单月历史新高，分别达到16.7万辆和16.0万辆，环比和同比继续保持快速增长，环比增长19.6%和13.9%，同比增长69.7%和104.5%。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，插电式混合动力汽车产量有所下降，销量呈小幅增长，纯电动汽车产销均呈较快增长；与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销保持高速增长势头，纯电动汽车增速更为显著。

1至10月，新能源汽车产销91.4万辆和90.1万辆，同比分别下降9.2%和7.1%，降幅比1至9月收窄9.5个百分点和10.6个百分点。

中国汽车工业协会称，从行业发展态势看，随着消费信心的持续回升，叠加“双十一”、车展以及新能源下乡等活动的拉动，汽车市场需求的恢复仍将保持稳中向好态势。