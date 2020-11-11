中国商务部：澳大利亚应比中国更清楚如何改善中澳关系

中国商务部部长助理李成钢今天表示，中国在发展与所有合作伙伴的商务关系方面保持务实态度。他说，一个健康稳定的关系需要双方共同培育爱护，澳方应当比中方更清楚需要怎么做来改善中澳关系。

根据彭博社报道，李成钢在北京举行的新闻发布会上作出以上表述。

自澳大利亚要求对中国冠病疫情的源头进行调查之后，两国关系今年以来迅速恶化。与此同时，中国对澳大利亚进口大麦征收关税，禁止其他有关产品进口，并要求贸易商停止采购包括煤炭、铜和葡萄酒在内的至少七种大宗商品。

澳大利亚部长则称中方是在进行“经济胁迫”。

中国外交部上周同样也敦促澳大利亚先行动起来。外交部发言人汪文斌此前表示，“相互尊重是各国间开展务实合作的基础和前提。我们再次敦促澳方一些人反躬自省，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，为两国各领域务实合作创造良好条件和氛围。”

中国商务部前高层领导也认为，澳大利亚政府要冷静下来，看看中国市场的巨大潜力。

中国商务部原副部长魏建国今天表示，要改善中澳关系，澳方首先必须停止发表不负责任言论，其次要根据WTO原则进口中国产品，尤其是5G和数字产品，而不是随意搬出国家安全这一理由；

魏建国说，第三点也是他个人认为非常重要的一点，是要加强互相信任，如果不予以纠正，事态将会恶化。魏建国还说，中国并未暂停进口澳大利亚产品，这是澳方媒体的传闻。

