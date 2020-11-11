香港泛民宣布集体总辞 明天递交辞职信

香港全体泛民主派议员宣布集体总辞，并称明天将集体递交辞职信，与四名丧失立法会议员资格的议员共进退。

香港泛民主派四名立法会议员今天被取消议员资格（DQ），港府强调这是依据中国全国人大常委会的决定执行。这四人分别是公民党的杨岳桥、郭荣铿、郭家麒，以及专业议政的梁继昌。

此前，泛民主派会议召集人胡志伟说，一旦有泛民议员被DQ，泛民19名议员将集体辞职，以示抗议。

综合港媒报道，胡志伟今天下午连同所有泛民议员召开记者会，宣布所有泛民议员将在明天递交辞职信，并批评人大的决定是非常荒谬，破坏《基本法》及“一国两制”。

他直言，根据人大决定，当议员监察政府施政都会面临被DQ风险，更离谱是完全授权特首，只要特首觉得议员或公职人员行为不符合“爱国者”标准，就可以行使有关权力。这从根本上破坏香港的三权分立，且与《基本法》背道而驰。

胡志伟也形容，泛民主派过去几个月触动了北京及港府的神经线，因此它们才要出手把立法会变成“一言堂”、变成“人大会议”。但他强调，虽然泛民议员宣布总辞，但今后仍会在各自岗位上为民主抗争，抵抗北京专制政权。

全国人大常务委员会今天就关于香港特区立法会议员资格问题作出下列决定：

一、香港特别行政区立法会议员，因宣扬或者支持“港独”主张、拒绝承认国家对香港拥有并行使主权、寻求外国或者境外势力干预香港特别行政区事务，或者具有其他危害国家安全等行为，不符合拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法、效忠中华人民共和国香港特别行政区的法定要求和条件，一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格。

二、本决定适用于在原定于2020年9月6日举行的香港特别行政区第七届立法会选举提名期间，因上述情形被香港特别行政区依法裁定提名无效的第六届立法会议员。

今后参选或者出任立法会议员的，如遇有上述情形，均适用本决定。

三、依据上述规定丧失立法会议员资格的，由香港特别行政区政府宣布。

港府随后表示，根据人大常委会上述决定，宣布泛民主派公民党的杨岳桥等四人即时丧失立法会议员资格。

香港新一届立法会选举原定于9月初举行，杨岳桥等四人报名参选后，被选举主任以违反《基本法》及没有忠诚效忠特区政府为由，褫夺参选资格，因此被港媒称为“DQ4”。

港府随后以疫情严峻为由，延后立会选举至明年9月5日，并由现届议员延任过渡一年，包括“DQ4”四人。