中联办称民主派议员“闹辞”是政治揽炒

中国中央政府驻港联络办发言人称，香港立法会15名民主派议员，以公民党郭荣铿等四人被依法认定丧失议员资格为藉口“闹辞”，是对抗全国人大常委会的决定、对抗一国两制方针，是政治揽炒。

据香港电台网站报道，中联办发言人说，这种行为注定只是断送自己政治前途，不会影响香港一国两制前进的步伐。

该发言人说，反对派议员幻想通过“闹辞”打悲情牌，结果只会为自己制造悲剧；至于部分人妄想在国际上制造影响，博得同情和支持，注定是徒劳，少数议员违背誓言，不拥护、不效忠、肆意破坏特区宪制秩序，意图瘫痪政府施政，勾结外力干预香港事务，已经逾越政治底线，必然被体制所抛弃。

另外，中国国务院港澳事务办公室也称，立法会部分反对派议员在全国人大常委会作出有关决定后，宣布所谓总辞，再次表明与中央顽固对抗的立场，是对中央权力和基本法权威公然挑战，予以严厉谴责。

发言人说，特区政府宣布郭荣铿等4位议员丧失资格，维护法治和特别行政区宪制秩序，有利立法机构有序运作和社会稳定，部分反对派议员污蔑为政治打压，将议员职务作为政治操弄工具，策动总辞，充分暴露为政治私利而罔顾市民利益的本性，实际上是对抗中央对香港的全面管治权。

发言人称，要正告这部分反对派议员，以此鼓动激进抗争，乞求外部势力干预，再次将香港拖入乱局，是打错算盘，而一部分被标签为反对派的议员，选择继续履行职责，这样的明智之举值得肯定。

