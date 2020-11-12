上合组织峰会低调落幕 中印互动引关注

上海合作组织成员国在11月10日召开元首理事会，席间除了中国国家主席习近平发表谈话外，外界最关注的是印度总理莫迪的态度。这是两国在边境拉达克地区发生严重冲突以来首次同台。

综合新华社、德国之声报道，习近平在会议上再次重申多边主义的重要性，强调组织国要强抗疫合作。他说：“支持世界卫生组织发挥关键领导作用，反对将疫情政治化、病毒标签化，共同抵制‘政治病毒’。”

外界认为，这番谈话是针对美国总统特朗普宣布退出世界卫生组织，以及选举期间把“中国病毒”挂在嘴边的回应。

习近平也强调，坚定支持各国维护政治安全和社会稳定，“反对外部势力以任何借口干涉成员国内政”。

习近平最后提到，中国正在加快形成新发展格局，建设更高水平开放型经济新体制。中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略。欢迎各方把握中国发展新机遇，积极深化对华合作。

虽然习近平在会议上有表示“要积极利用各种媒介，广泛宣传本组织发展成就”，但此次会议并未受到广泛报道，反而是莫迪在会上的表态成为焦点。

据印媒NDTV，《印度时报》等报道，莫迪在会议中表示，有国家违背《上海合作组织宪章》的精神，“试图将双边问题纳入议程”。

他说：“印度认为，要加强互联互通，重要的是我们要在尊重彼此主权和领土完整的前提下向前迈进。”

除了回应在拉达克的中印边境冲突之外，NDTV分析，莫迪这次谈话主要在抗议中巴经济走廊 （CPEC）这项长达3000公里的大规模基础设施计划。该项目连接中国西部的喀什和巴基斯坦的瓜达尔港，并穿过巴基斯坦占领的克什米尔。

印度政府去年把印度控制克什米尔纳入中央直辖区引起极大争议，后续又传出巴基斯坦可能宣布把巴基斯坦控制克什米尔划为一省。