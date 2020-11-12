巴西恢复对中国科兴冠病疫苗试验

巴西国家卫生监督局（Anvisa）当地时间周三（11日）宣布，恢复中国科兴研发的冠病疫苗“CoronaVac”在巴西的临床试验。9日，该机构以试验者出现“严重不良反应”为由暂停该疫苗试验。

据中新社报道，Anvisa在其官网发布一项声明称，已授权与科兴合作的巴西布坦坦研究所恢复科兴冠病疫苗“CoronaVac”在巴西的临床试验。该局还称已接到有关这起“严重不良反应”事件原因的汇报，但没有透露具体情况。

Anvisa早前宣布，科兴与巴西圣保罗州布坦坦研究所合作的冠病疫苗“CoronaVac”临床试验，于10月29日出现一例试验者“严重不良反应”，因此决定暂停该疫苗在巴西的三期临床试验。

该局并没有具体说明不良反应是发生在巴西还是另一国家，也未解释为何一周多后才通报该问题。

对此，布坦坦研究所所长迪科瓦斯回应称，该研究所已于11月6日将疫苗试验数据等材料发送给Anvisa，可证明“严重不良反应”与中国疫苗无关，他还表示“该疫苗目前是世界上正在研发中的最安全的冠病疫苗”。

Anvisa则表示，由于网络原因该局于11月9日才收到布坦坦研究所的有关疫苗试验数据，但数据“不完整”，在调查结束前继续暂停试验，并称暂停疫苗测试的决定是“技术性”的。

专家表示，基于伦理和保密原则，巴西官方和布坦坦研究所迄今仍未透露该名疫苗试验者的更多细节。不过，包括巴西环球电视台在内的该国多家主流媒体，均引述当地警方报告指出，参加中国疫苗测试的志愿者已死亡，死因是自杀。

科兴疫苗曾在巴西掀起政治风波，因其最大支持者是圣保罗州州长多里亚，但多利亚是总统博尔索纳罗的头号反对者。

多里亚曾表示，希望最早在明年3月为每个圣保罗州人接种疫苗。但波索纳洛却称中国国产的科兴疫苗是“那个其他国家”的疫苗，并力推科兴疫苗的对手、英国牛津大学与英国药厂阿斯利康共同研发的疫苗。

