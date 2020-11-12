白宫国安顾问谴责香港泛民议员被DQ

美国白宫国安顾问奥布莱恩今天发表声明，谴责北京有关规定取消了香港四名泛民主派议员的资格（DQ），并形容“一国两制”现在只是中共在香港扩大一党专政的一块遮羞布。

据美国之音报道，奥布莱恩发出声明称，北京的作法无疑是中国共产党公然违反其根据《中英联合声明》作出的国际承诺，以及对香港人民的承诺，包括在《基本法》中所作的承诺。“‘一国两制’现在只是中共在香港扩大一党专政的一块遮羞布。”

奥布莱恩并指出，美国将继续利用《香港人权与民主法》、《香港自治法》和《关于香港正常化的行政命令》所赋予的一切权力，确认并制裁那些对扑灭香港自由负有责任者。

一连两天开会的中国全国人代常委会会议昨天闭幕。一如外界所料，会后公布的决定指出，因宣扬或支持“港独”主张、拒绝承认国家对香港的主权、寻求外国势力干预特区事务、或具有其他危害国家安全行为的立法会议员，将不符合拥护《基本法》、效忠香港特区的法定要求和条件。“一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格”。

该决定也适用于原定今年9­月举行的立法会换届选举期间遭取消参选资格的立法会议员，以及今后参选或者出任立法会议员者。

香港特区政府随即宣布，在今年9月立法会选举中被裁定提名无效的现任议员杨岳桥、郭荣铿、郭家麒、梁继昌四人，即时丧失立法会议员资格。

值得注意的是，上述的人大议案是由香港特首林郑月娥提请。林郑月娥昨天在记者会上，否认是在近期访北京时提出。她解释，这次事件性质特殊，是因应全国人大在8月11日宣布第六届立法会延任一年的决定，处理四名早前被选举主任列为不符参选资格议员的情况。

她表示，全国人大的决定合宪、合法、合情，确保进入立法机关的人士都拥护和效忠特区和中华人民共和国，“对建立爱国者为主体的体制，意义非常重大”。

其余的15名民主派立法会议员批评，当局的做法极其荒谬，宣布今天会集体在会议厅提交辞职信。



