梁振英指责议员阻挠立法会运作：勾结外国还算温和？

中国全国政协副主席、香港前行政长官梁振英发文说，泛民主派立法会议员阻挠立法会的正常运作、勾结外国敌对势力，损害香港和国家的利益，就不是履行立法会议员的职责，理应被撤职，他还质疑这些议员为何至今没有承担刑事责任。

据《星岛日报》报道，梁振英发文支持中国全国人大常委会就立法会议员资格问题决定。他指出，《基本法》清楚规定了立法会的职能和立法会议员的职责，但有些人利用立法会这个平台，以及作为立法会议员的身份和权力，阻挠立法会的正常运作、勾结外国敌对势力，这不是履行立法会议员的职责，应被撤职。

梁振英认为，立法会议员应该知道，香港的民主不得违反《基本法》的规定，香港没有损害国家利益的自由，香港的高度自治不是完全自治。他还说：“泛民总辞，说好的议会战线呢？枪声一响，全线弃守。”

中国全国人民代表大会常务委员会11日发布决议，香港立法会议员有宣扬或者支持“港独”主张、或具有其他危害中国国家安全等行为，一经依法认定，即时丧失议员资格。香港特区政府随即公告，公民党党魁杨岳桥、公民党执委郭荣铿、议员郭家麒以及梁继昌即时丧失议员资格。

梁振英认为，任何地方的治理者都必须是爱国者，香港不可能是例外。他提到，杨岳桥和郭荣铿去年访问美国，今年3月谭文豪、莫乃光和梁继昌访美，莫乃光当时不否认有推动美国对港实施制裁的想法。

梁振英表示，这类人在任何国家都不可以当议员。

对于有学者质疑中国中央政府连温和民主派都不能接受的观点，梁振英表示：“勾结外国、要求外国制裁香港还算温和？”