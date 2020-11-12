自杀频传 中国教育部对研究生导师定“十不得”

在爆发多起研究生自杀事件后，中国教育部昨天发布《研究生导师指导行为准则》（简称《准则》），对研究生导师颁布10个“不得”，包括不得侮辱研究生人格、不得与研究生发生不正当关系。

据中国教育部官网发布，除了上述两个“不得”外，还包括：不得有违背党的理论和路线方针政策、违反国家法律法规、损害党和国家形象、背离社会主义核心价值观的言行；不得组织或参与任何有可能损害考试招生公平公正的活动；不得对研究生的学业进程及面临的学业问题疏于监督和指导；不得要求研究生从事与学业、科研、社会服务无关的事务；不得违规随意拖延研究生毕业时间；不得有违反学术规范、损害研究生学术科研权益等行为；不得将不符合学术规范和质量要求的学位论文提交评审和答辩；不得以研究生名义虚报、冒领、挪用、侵占科研经费或其他费用。

《准则》强调，对违反准则的导师，培养单位要依规采取约谈、限招、停招直至取消导师资格等处理措施；对情节严重、影响恶劣的，一经查实，要坚决清除出教师队伍；涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理。

此外，对导师违反准则造成不良影响的，所在院（系）行政主要负责人和党组织主要负责人需向学校分别作出检讨，由学校依据有关规定视情节轻重采取约谈、诫勉谈话、通报批评、纪律处分和组织处理等方式进行问责。

对于学校层面，教育部将导师履行准则的情况纳入学位授权点合格评估和“双一流”监测指标体系中，对导师违反准则造成不良影响的高校，将视情核减招生计划、限制申请新增学位授权，情节严重的，将按程序取消相关学科的学位授权。

中国近年不断传出研究生自杀事件，引起社会热议，据报当中不少与研究生导师有关。

10月13日，大连理工大学一名研究生在实验室自缢身亡。据报道，这名研究生在遗书中提及为了逃避找工作而考研究生，却遇到不负责任的导师，自己的研究生生涯从而处于“浪费时间”的状态，令他面临身心压力。

5月1日，中国传媒大学艺术学院黄姓女硕士生坠楼身亡。自称家属的网友事后发文指控其导师多次刁难毕业论文，不让通过，导致黄女精神崩溃，坠楼自杀。

2019年12月25日，南京邮电大学材料学院一名硕士研究生，在实验室用一把火结束了自己的生命。多名学生事后指控一名导师，长期对这名研究生谩骂压迫、人格侮辱，还逼迫在承诺书签字延毕，并要求赔偿不合理的实验费用，导致该研究生罹患重度忧郁，最后不堪重负。



