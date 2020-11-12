刘桂平补位央行副行长 任职建行行长不足两年

财新网透露，中国建设银行原党委副书记、副董事长、行长刘桂平昨天已经到中国央行报到，正式出任央行党委委员、副行长。

新浪财经、每日经济新闻等也向多位人士求证，证实上述消息属实。

公开信息显示，今年54岁的刘桂平曾在农业银行系统内工作25年，于2014年出任中投公司副总经理；后于2016年出任重庆市副市长，并在2019年3月出任建行行长一职。

刘桂平的到任，意味着今年3月央行原副行长朱鹤新去职出任中信集团董事长后留下的职缺得到填补。

有趣的是，刘桂平的经历，与朱鹤新也非常类似——同是国有大行20余年的历练，同样在地方政府担任过主管金融的副省长，同样回归央行担任副行长。

据路透社报道，朱鹤新1993至2015年在中国交通银行历练20余年，位至交行副行长兼北京管理部总裁；在短暂担任中国银行副行长后，于2016年6月至2018年7月出任四川省主管金融的副省长，2018年7月起出任中国央行副行长。

中信集团是中国首批纳入试点的金控集团，朱鹤新今年3月出任中信集团董事长时，曾有国有大行人士评价称，“从（治理）金控集团的角度，他（朱鹤新）的金融背景保障了专业性；金融副省长和央行的历练，又有助于协调好各方关系”中信集团最新的人事任命，亦有中国金控公司治理在新框架下“进入实操阶段”的意味。

在经过一年多的征求意见后，《金融控股公司监督管理试行办法》今年9月正式落地，并自11月1日起施行。10月，中国拟修订中国人民银行法，中国央行的权限有望得到大幅拓展，将负责“健全系统重要性金融机构、金融控股公司和重要金融基础设施的统筹监管制度”。