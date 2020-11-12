港澳办：泛民议员辞职表明对抗中央全面管治权

香港立法会15名泛民主派议员在议员被褫夺议席后宣布辞职，中国国务院港澳办认为此举表明了反对派议员与中央顽固对抗的立场，“公然挑战”中央权力和《基本法》权威，对抗中央对香港的全面管治权。

港澳办发言人今天（12日）在官网发布新闻稿提到，担任公职人员必须符合法定条件和要求，违法者必须承担法律责任，并说这是任何一个法治社会的基本准则。

新闻稿解释，全国人大常委会明确认定不符合拥护《基本法》和效忠香港特区的法定要求和条件的立法会议员即时丧失议员资格，以及港府据此宣布郭荣铿等四位议员丧失议员资格，都是为了维护法治和特别行政区宪制秩序，“有利于立法机构有序运作和社会稳定，得到了香港广大市民的拥护和支持”。

港澳办谴责部分反对派议员将全国人大常委会履行宪制权力污蔑为政治打压，将议员职务作为政治操弄工具，策动“总辞”，“充分暴露”他们为了政治私利而罔顾市民利益的本性，“表明了其与中央对抗的顽固立场，实际上是挑战《基本法》和全国人大常委会有关解释和决定。”

港澳办说：“我们要正告这部分反对派议员，如果想以此鼓动激进抗争，并乞求外部势力干预，再次将香港拖入乱局，那是打错了算盘。”对于有两名非建制派议员选择继续履行议员职责，港澳办认为这是“明智之举”，值得肯定。

发言人也说，议员辞职不会对立法会的正常运作带来影响。立法会减少了一些“捣乱破坏”的力量，只会更好地发挥建设性作用。