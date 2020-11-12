学者：拜登胜选为中美关系提供避免走向战争的机会

如果美国民主党总统候选人拜登顺利执政，有美国华裔学者认为，虽然不必对中美关系回暖过份乐观，但是拜登胜选至少在短时间内为中美关系提供了避免继续滑坡、走向战争的机会。

美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国研究中心主任李成去年几乎断定特朗普在今年大选中会败选，但他对于大选有两个惊讶，其中一个是过去几年屡发激烈言论、频有强硬政策的特朗普，能得到7100多万“如此之高”的票数。

李成在中评社今天（12日）公布的专访中认为，这说明美国社会现在有多么分裂，也显示以民族主义、民粹主义为特征的“特朗普主义”，在大选之后将依然会对美国社会产生不可低估的影响。

另一个让李成感到惊讶的是中国国内网民和意见领袖希望特朗普连任的普遍程度。李成指出，有的人可能是带着“零和”博弈的观点，希望特朗普连任，把美国搞糟了，中国会得到好处。

不过，李成认为，中美关系过去两年急剧恶化，已将中国带入漩涡。他说，美国连出重拳，中国针锋相对，如此下去，双方势必走向战争，并称很多人没有认真感受这种危险性。

李成提到，华府精英对中国确有情绪上的一致性，即恐惧、不安和强硬，但至今美国两党精英的对华战略尚未形成共识。他也呼吁外界不要盲目以为所有美国人都要以中国为敌，而且这种想法是有害的，“如果真这样的话，中美必有一战”。他说：“我始终认为，中国和美国要避免这样的冲突，因为这是毁灭性的，这是没有赢家的。”

李成强调，中美双方应当抓住此次机会，重新评估过去几年相互间的政策和手法，重新整理互相打交道的思路与方式，争取和推动这个世界上最重要的双边关系转危为安，走向缓和。

至于把握中美关系转机的具体建议，报道称，李成与他的同事将在今后两周内，给拜登过渡团队提出一系列建议。李成说，“国际公共利益”应是美中两国改善关系的着力点，因为拜登的处理冠病疫情、经济复苏、种族矛盾、气候变化四大优先中，有三个是与中国相关的“国际公共利益”。

李成认为，双方当务之急是恢复公共卫生的对话和合作；恢复应对气候变化的合作；重新建立对话机制；建立危机管控机制。