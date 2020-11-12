环时指蓬佩奥篡改人类外交基因 堪称全球“第一战狼”

美国国务卿蓬佩奥前天（12日）扬言，美国对华采取强硬立场的问题上仍未结束，中国官媒《环球时报》对此认为，蓬佩奥为固化美中对抗使尽最后疯狂，但终将是个失败者。

据彭博社报道，蓬佩奥当天使用了迄今最强硬的措辞来形容中国政府，并指中国共产党是“马列主义怪兽”，中国的体制是“专制、野蛮且与人类自由相对立的”。

《环球时报》在社评中形容蓬佩奥是“即将丢掉国务卿工作的意识形态狂”，并指蓬佩奥“看来要为诋毁中国用尽自己最后的资源，并且把反华当成自己这段任职最突出的标记”。

蓬佩奥也坦承，他在2017年至2018年出任美国中央情报局局长的时期，在一定程度上形成了他应对中国的方式。社评对此认为，“这契合了人们的一种评判：他把美国国务卿中情局长化了”，蓬佩奥把美国国务院变得比中情局还更有斗争精神，更活跃在对抗的一线。

社评提到，蓬佩奥篡改了人类外交的基因，并以自己的“恶劣示范冒犯、羞辱了”外交官的职业，并说他堪称是全球外交界的“第一战狼”。

文章认为，蓬佩奥太着迷于与中国为敌，他制造的中美敌对场景加入了大量自己的狂想。“按照他对中国的描述，中美这两个国家现在应该已经断绝来往了，甚至两国的军队也应该为一场双方的大战枕戈待旦了。”但中美关系仍是高度复杂的结构，在相互防范的同时，两国继续保持着全球最大的双边贸易量，彼此的很多利益纽带无法切断。

社评也指蓬佩奥是美国“最恨中国”的执政精英，“对中国极尽虚假描述，并且在政策层面极端得无法被广泛跟进。他搞出的反华排场在很大程度上是虚张声势的，他一走，一些泄气和走样一定会发生，不现实的那些东西都会露馅。”

社论也提醒美国的极端白人右翼精英们，“大概率将‘变颜色’的恰是他们自己的国家。‘白人至上’的种族主义政治法则行将结束，‘民主’的内涵和方向必将嬗变。不过这些将与中国无关，美国人口结构的变化将继续加速，美国现有的价值体系和利益格局都将发生慢性的颠覆。”

文章也说：“如果蓬佩奥活得比美国人平均长，他会看到美国在未来二十几年迈过白人不再占人口多数的临界点，也会看到这一变化给美国带来的各种重构。那才是美国真正的政治挑战。所以，请操好美国自己的心，做好美国大变化中的政治平衡吧，与中国对抗形成不了美国的自我过渡和救赎。”