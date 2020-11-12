中国副财长：高度关注地方政府违规举债

中国财政部副部长许宏才周四（12日）说，中国高度关注地方政府违规举债行为，采取了一系列措施进行规范，以确保不发生风险。今年发行的1万亿元人民币抗疫特别国债不会出现违约。

据路透社报道，他在国新办举行的吹风会上介绍，今年财政直达的2万亿元（人民币，下同，4073.60亿新元）新增财政资金中，包括1万亿的特别抗疫国债和财政赤字规模增加1万亿元。其中3000亿元用于支持落实减税降费政策,其余的1.7万亿元直达资金用于地方抗疫和保障民生。

许宏才说：“抗疫特别国债为中央财政发行的国债。抗疫特别国债由中央统一发行，以转移支付的方式下达到地方，抗疫特别国债的还本付息，本质上是中央和地方财政的一个结算关系，就是国债到期以后，中央财政通过结算的方式把地方要承担的本金收回来，由中央财政统一偿还。抗疫特别国债风险等级最低，不会形成债务违约。”

他说，抗疫特别国债资金分配时考虑了各地方财力状况。根据抗疫特别国债资金管理办法，资金按照因素法分配，其中最主要的因素就是地方财力状况。这就在一定程度上保证了地方能够到期偿还。从分省的情况看，各省还本金额和它的财力水平大体上是相协调的。同时在政策上明确地方可以结合实际统筹安排还款来源。抗疫特别国债除了用于有一定收益保障的基础设施建设项目以外，也可以用于抗疫相关支出、地方“三保”等经常性支出，以及防汛救灾支出。

据介绍，为与扩大资金使用范围相匹配，保障地方足额筹集还本资金，允许地方在项目收益之外，统筹一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算等各类财力进行偿还。也就是说，对于收益较低的个别项目，地方可以统筹其他方面资金予以偿还。

许宏才说，此外抗疫特别国债还本付息来源由中央和地方共担。1万亿元抗疫特别国债资金全部由地方使用，但在还本付息方面中央均承担了责任。其中，抗疫特别国债利息全部由中央财政统一承担，地方无需负担利息；本金1万亿元中，3000亿元是由中央负责还本的，地方负责还本7000亿元，减轻了地方还本压力。

许宏才还说：“当然，大家也高度关注地方政府债务风险，我们高度重视地方政府债务的风险问题，采取了一系列措施，规范地方政府债务管理，包括坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，对违反规定举借债务的相关单位和人员进行问责处理等，确保不发生区域性和系统性风险。”

据其介绍，截至10月底，中央财政直达资金1.7万亿元已经基本下达，地方实际支出1.198万亿元，支出进度70.9%，高于序时进度4.2个百分点，有效支撑了基层财力水平。在减税降费方面，今年全年新增减税降费规模预计超过2.5万亿元。

下一步，财政部将加强直达资金的管理，提高财政资金效益，同时按照国务院会议要求，总结今年做法，研究建立常态化财政资金直达机制，以改革的办法提高财政资金效能。

中国财政部周三发布地方债新规，强调要提升市场化发行水平，同时控制10年以上长债的发行占比。分析人士认为，今年以来超长期地方债发行规模大幅增加，但承接力度有限，新规有助于缓和超长债的供给压力，此前25基点（bp）发行指导下限也有望逐渐淡出。

路透社评论说，这个财政资金的使用效率不高一直是备受诟病的话题，今年由于面临抗击疫情和稳定民生的迫切性，采取了直达机制，目的就是防止财政资金在层层下达时出现雁过拔毛的情况。

许宏才表示，由于时间紧迫，为确保财政资金直达效率，在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则，完善相关资金分配和监管程序，支出和使用情况总体上是非常好的。

他还说：“财政部牵头建立了部际专项工作机制，与民政部、人力资源和社会保障部、人民银行、审计署、税务总局等有关部门加强各种协调和信息共享。地方也同步建立了有关工作机制。”

他介绍，财政部着手构建覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系，紧急搭建资金监控网，对每一笔资金的去处都有实时的监测，一旦发现问题可以预警。

在被问及财政直达资金是否存在钱等项目的情况时，财政部预算司负责人郝磊说，由于一方面是项目前期准备工作不够紮实，另外一方面可能是受到了疫情影响，导致项目实施的条件发生了变化，资金暂时难以支出。对此财政部高度重视并进行了专门研究，及时向地方财政部门印发通知，明确了相关政策。

一是允许地方将抗疫特别国债资金用于支付2020年竣工，但还需要结算的项目款项，以及可以用于弥补前期已经发生的抗疫经费缺口。

二是对预计年内难以形成实际支出的直达资金，本着实事求是的原则，地方可以及时调整用于其他具备条件的项目。同时，财政部督促省级财政部门加强对市县财政的指导，确保资金尽快用在刀刃上。