捷克参院长曾收台湾钱？台外交部：大陆恶炒

对于捷克参议院议长维斯特奇尔近期被指收受台湾400万美元（约540万新元），因此才在8月底访问台湾，台湾外交部今天回应，最早放出这则假消息的瑞士公司，与中国大陆统战团体关系密切；此案再次证明大陆采取“战狼外交”的恶意炒作，已引起欧洲社会的普遍关切。

捷克参议院昨天举行改选后的第一次集会，现任议长维斯特奇尔成功连任。但此前有一瑞士咨询公司“RefinSol”，散布消息指控维斯特奇尔接受台湾400万美元捐赠，所以才在8月底率团访台，这笔钱也将用于他参加2023年的捷克总统选举。

不过，捷克媒体“时事”（Aktuálně）报道，详细查证后，发现该公司与大陆统战团体关系密切，企图透过假消息对捷克社会产生舆论影响。

据《联合报》报道，台湾外交部今天对此表示，这是纯属抹黑造谣的假消息，再次证明大陆采取“战狼外交”的恶意炒作，已引起欧洲社会的普遍关切，呼吁外界不要受骗。

外交部并重申，台湾与捷克是理念相近伙伴，捷克参议院在今年10月进行改选，维斯特奇尔近11月11日改选获得绝大多数捷克参议员投票支持成功连任，再次彰显捷克民主运作的坚强韧性。

外交部已在第一时间透过驻捷克代表向维斯特奇尔表达台湾政府德祝贺，未来将持续推动台捷全面性民主伙伴关系向前发展。

“我是台湾人”——维斯特奇尔9月1日在台湾立法院发表演讲时如是说道。通过模仿美国前总统肯尼迪有关“我是柏林人”的讲话，维斯特奇尔意在表达自己对台湾民主和自由的支持。

8月30日，维斯特奇尔不顾捷克总统、总理的反对以及大陆政府的警告，毅然率领一支包括首都布拉格市长贺瑞普在内的近90名成员组成的高规格代表团飞抵台北。这也是自1989年以来，台湾与捷克交流层级最高的一次。