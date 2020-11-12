美官员无证据提醒巴西：华为5G有“老大哥式”监视能力

美国国务次卿克拉奇宣称，中国通过第五代移动通信技术（5G）在世界各地进行监视，犹如英国作家奥威尔著作《1984》里的“老大哥”角色，但未提供证据，并呼吁巴西企业不要从中国科技巨头华为购买设备。

据路透社报道，克拉奇（Keith Krach）昨天（11日）在巴西致辞时说，跨国企业将逐渐远离没有安全民用网络且有数据和知识产权遭窃取的国家。

克拉奇指中国正试图通过监视工具，展现“独裁者”作风，并称这是奥威尔式1984老大哥形式监视的延伸版。

由英国作家奥威尔（George Orwell）撰写、在1949年出版的《1984》，描述了英国在未来由“老大哥”（Big Brother）所领导的政党一党专政的情况。

被视为是右翼的巴西现任政府周一（9日）宣布，支持美国提出的“净网行动”全球数据联盟提案。这个联盟将排除被华盛顿认为是中国操纵的技术。

巴西成为签署这项计划的第50个国家。“净网行动”目前有170家通讯公司和许多世界领先高科技公司参与。

卡拉奇在巴西首都巴西利亚会见巴西总统博索纳罗的国家安全顾问、退休陆军将领海伦诺（Augusto Heleno），讨论有关不允许华为进入巴西5G市场的事项。报道称，巴西政府正在考虑这一决定。

巴西的主要电信运营商已经在测试华为的5G设备，并希望有机会购买到这些设备。

华为一再否认存在安全隐患，并说公司遵守巴西的法律，必要时也会按当局要求进行测试与做出澄清。