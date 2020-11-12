韩正重申供给侧改革决不是搞封闭

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正重申，供给侧结构性改革是决不是搞封闭的国内循环，而是推动更加开放的国内国际双循环，欢迎外企赴中国发展。

据新华社报道，韩正昨日（11日）在中国发展高层论坛上致辞说，中国经济发展取得的成绩有三点体会。一是把防疫作为头等大事抓，为经济复苏提供基础。二是扎实做好“六稳”，全面落实“六保”稳住经济基本盘。三是把握好宏观调控的度，注重保持政策可持续性，注重依靠改革激发市场主体活力，注重推动发展方式加快转变。

韩正指出，刚刚闭幕的五中全会，对中国“十四五”时期发展作出全面规划，中国将以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化。

韩正介绍，构建新发展格局，关键是坚持扩大内需这个战略基点，使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场，形成国民经济良性循环。这决不是搞封闭的国内循环，而是推动更加开放的国内国际双循环。

他表示，中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托中国大市场优势，促进国际合作，实现互利共赢。欢迎各国投资者来中国投资兴业，加大在中国的投资力度。

韩正表示，国际社会需要积极开展合作，协同战胜疫情，推动世界经济复苏。

他提出以下倡议：一是加强全球抗疫合作，共同为世界经济复苏奠定基础；二是坚定维护多边主义，以更加开放的全球化推动世界经济复苏；三是深化全球科技合作；四是培育绿色发展新动能，共同推动世界经济绿色复苏；五是推动普惠共赢，促进均衡、公平、包容发展，让发展成果更多惠及各国人民。