港建制派料宣誓修例涵盖区议员 或左右下届特首诞生

香港四名民主派人士丧失立法会议员资格后，港府的后续工作正式展开。香港特首林郑月娥昨日在记者会上明言，会研究修订本地法例，以落实人大在2016年就《基本法》第104条释法的公职人员宣誓要求。多名资深建制派认为，长远而言，这次的修例举动会影响明年底的选举委员会委员选举，直接影响下届特首的诞生。

据香港01报道，《基本法》第104条列明，特首、主要官员、行政会议成员、立法会议员、各级法院法官和其他司法人员在就职时，必须宣誓拥护基本法，效忠香港。《香港国安法》第六条亦列明，香港居民在参选或者就任公职时，应当依法签署文件确认或者宣誓拥护香港基本法，效忠“中华人民共和国香港特别行政区”。

林郑昨日在记者会上表明，会研究修订本地法例，以落实人大在2016年就《基本法》第104条释法的公职人员宣誓要求，包括要订明具体宣誓形式、监誓人安排，以及违反誓言的处理机制及后果，政府会尽快完成法案草拟工作，并提交立法会审议。

但当被问到修例范围会否涵盖区议员时，林郑则没有正面回应，只表示在《香港国安法》下，公职人员需要进行宣誓。

多名建制派认为，港府倘修例必然会涵盖区议员，意味日后当区议员就任时，必须宣誓拥护基本法及特区，有人更形容这是一个“金刚箍”，1200人的选举委员会委员相信亦会在宣誓范围内。有建制派核心更坦言，这次人大决定只是“第一波”，预料未来将有一连串行动将民主派赶出政制以外。

事实上，香港民主派现在在区议会掌握大部分议席，料将尽揽下届117个特首选委席位，连同他们在上届选委会有325席，民主派将坐拥约440席，占1200人的选委会三分之一，足以左右大局。

若政府日后规定参选选委会人士订下新要求，规定众人需要先宣誓，民主派料会就是否宣誓陷入两难局面，届时是否有人成功“入闸”造王，亦同样是未知之数。

面对现在议会内只剩下“清一色”建制派，有建制派更有破格，建议政府应考虑在未来一年乘势修改1200人选委会组成部份，例如减少区议员的选委数目，以商界人士取而代之，或增加选委会人数以沟淡民主派影响。

但有资深建制派坦言，修改选委会组成涉及政改问题，并非一朝一夕能做到的事，但在现在中央意欲取得全面管治权下，“没有事是不可能的”。