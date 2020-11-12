习近平：要加快在集成电路等领域打造世界级产业集群

中共总书记、中国国家主席习近平强调，中国要打造自主创新新高地，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群，更好发挥上海自由贸易试验区临港新片区作用，努力让上海成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接。

据中国央视新闻报道，习近平今天（12日）在上海浦东开发开放30周年庆祝大会上强调，以浦东开发开放为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一，中共中央也将一系列国家战略任务放在浦东。

习近平认为，中国要把浦东新的历史方位和使命放在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中予以考量和谋划。

习近平说，中国要加强基础研究和应用基础研究，打好关键核心技术攻坚战，加速科技成果向现实生产力转化，提升产业链水平，为确保全国产业链供应链稳定多作新贡献。要在基础科技领域作出大的创新，也要聚焦关键领域发展创新型产业。

他强调，要深化科技创新体制改革，发挥企业在技术创新中的主体作用，同长三角地区产业集群加强分工协作，突破一批核心部件、推出一批高端产品、形成一批中国标准。

习近平也提到，要完善金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系，建设国际金融资产交易平台，提升重要大宗商品的价格影响力，更好服务和引领实体经济发展。要发展更高能级的总部经济，成为全球产业链供应链价值链的重要枢纽。