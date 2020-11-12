声称英国为禁烟发动鸦片战争 香港教师被取消注册证明

香港一名教师被发现向学生教导鸦片战争时称，英国是为了消灭鸦片而发动这场战争后，被当地教育局以教学出现“严重错误”等为由，取消这名教师的注册证明。

据香港《明报》报道，涉事教材今年4月在网上流传，校方也确认“部分内容不正确”，负责教师也明白自己的讲解内容有误。教育局当时表明，不能接受教师讲解鸦片战争的内容，并会严肃跟进。

教育局今天（12日）公布，局方已在本周向一名小学教师发信，并说基于其教学的严重错误、欠缺担任教师的能力，以及完全没有尽其基本责任备课，他们认为这名教师并不称职，也不是出任教员的适合及适当人选，因此取消其教师注册。

教育局发言人说，这名教师在教导多项历史事件时，内容失实，颠倒是非，不但欠缺学科的基本知识和常识，还欠缺理解课本或教材内容的能力，也严重忽略备课的基本责任，“只是轻率地随意加入个人的胡乱推断及猜想，甚至以完全无稽的想法来教授知识，在为学生录制自学课件时，出现错误及怪异的旁述”。

教育局举例称，在讲述英国发动鸦片战争的原因时，这名教师称英国当时是“为了消灭中国内的鸦片而发动鸦片战争”；在讲述中国四大发明中的造纸术时，也将古人研发纸张的目的，说成是代替龟板、动物骨头等做纪录以“防止动物绝种”。教育局认为，这名教师的教学内容明显有“严重错误”，甚至是无稽之谈。

香港教育局上个月宣布，一名教师因“严重专业失德”，被取消注册证明，并说这名教师引用大量材料，包括涉及“非法组织的材料”，以引导学生讨论港独。