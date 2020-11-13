华府禁美国投资华为等部分中企

美国特朗普政府在选后继续针对中国企业采取行动，昨天（12日）宣布明年1月11日起禁止美国投资部分中国企业和机构，并指中国军方拥有或控制这些公司。

据路透社报道，受影响的中国公司包括科技巨头华为、电信公司中国电信和监视设备制造商海康威视。

此举旨在阻止美国投资公司、养老基金和其他美国公司进行涉及31家中国公司的股票买卖。美国国防部今年较早前认定这31家公司或机构获得中国军方的支持。

根据美国白宫发出的行政令，美国投资者将从1月11日起，不得进行涉及这些公司的股票交易。任何中国公司如果被指定为中国军事公司，美国人在60天后也不得进行涉及这些公司的股票买卖。

行政令指“中国频繁利用美国资金，以提供资源，实现发展军事、情报与其他安全机构，并将之现代化的目标。”

此举也是总统特朗普在本月3日的大选中败给对手拜登后的首个重大政策举措。

拜登尚未制定详细的对华策略，但报道称，所有迹象显示，他将继续对华强硬态度。

受影响的31家中国公司为：

1. 中国航空工业集团

2. 中国航天科技集团

3. 中国航天科工集团

4. 中国电子科技集团

5. 中国南方工业集团

6. 中国船舶重工

7. 中国船舶集团

8. 中国北方工业集团

9. 海康威视

10. 华为

11. 浪潮集团

12. 中国航空发动机集团

13. 中国铁道建筑集团

14. 中国中车

15. 熊猫电子

16. 曙光

17. 中国移动

18. 中国广核集团

19. 中国核工业集团

20.中国电信

21.中国交通建设

22.中国运载火箭技术研究院

23.中国卫星

24.中国联通

25.中国电子

26.中国化学工程集团

27.中国化工集团

28.中国中化集团

29.中国建筑集团

30.中国长江三峡集团

31.中国核建