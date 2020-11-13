腾讯业绩超预期 得益于游戏业务火热

腾讯控股营收和利润均超出预期，尽管疫情期间经济下滑，但游戏业务却一直热度不减。

据彭博社报道，截至9月份的这三个月，腾讯营收升至1254.5亿元人民币（255.88亿新元），市场平均预期为1238亿元人民币。净利润为385亿元人民币，预期为303亿元人民币。

中国周二公布了旨在消除国内互联网垄断的新规草案，而就在一周前中国当局在收紧网络贷款监管规定后，蚂蚁集团350亿美元（472.16亿新元）的IPO也被叫停。互联网反垄断新规草案，造成阿里巴巴等中国科技巨头在两天内市值蒸发2900亿美元。

彭博社评论说，与腾讯的其他电子商务和金融科技同行相比，腾讯主要的视频游戏业务在潜在整顿中不会那么容易受到冲击。花旗和摩根大通等券商建议投资者趁股价下跌之际买入腾讯股票。周四公司高管对业绩的讨论将力求让人们相信，腾讯和被迫搁浅全球最大IPO的蚂蚁集团不在一条船上。

在蚂蚁集团IPO暂停前，腾讯的金融科技业务估值在2000亿美元至3000亿美元之间，是腾讯增长最快的业务部门之一。若再加上云计算，金融科技和商业服务业务部门在2019年创造近150亿美元营收，占总营收的四分之一，其中大部分来自微信。

在疫情期间，腾讯核心的游戏和娱乐业务借着互联网再度兴起也火了一把，但游戏内消费呈现出见顶迹象。腾讯还在抵挡字节跳动之类的公司日益激烈的竞争，也在应对着全球宏观经济不确定性对广告收入的影响。

彭博经济学家凌炜森和坎特曼（Matthew Kanterman）认为，腾讯的移动游戏业务增长在第四季度和2021年或继续放缓。社交疏离措施对游戏参与和消费带来的提振效应，在第二季度时便已见顶，第三季度已小幅减弱，而且还在持续降低。美国市场的扩张或引领全球市场，而中国业务由于市场高度饱和、同比可比数据较高，中国市场或表现落后。