台海军为“威海计划”码头招标 预算7.9亿

台湾海军为完工期程数度延宕的“威海计划”码头与船坞工程招标，全案预算约167亿余元（新台币，下同，7.90亿新元），工期约七年半；未来完工后，将使左营二港口硬体设施更趋完备。

据《自由时报》报道，台湾海军10日发布公告，将以167亿5463万余元预算，执行“威海计划”码头与船坞工程选择性招标案，预计24日决标。若招标顺利，全案工程预计在开工日起2780日内全数完成，工期约七年半。

对于“威海计划”，台湾国防部曾向立院报告说，由于海军左营基地现仅有单一进出口，容易被敌方封锁，为避免舰艇易成攻击目标、遭遇战损，并考量战时单舰分散靠泊，执行要港防空作战，有效规划各舰防空责任扇区并发扬火力，以及舰艇在最短时间出港，完成海上机动以满足作战需求等，因此要兴建第二港口，辟建第二港区及新增航道进出口。

国防部2006年编列横跨11年度的预算，投入290亿5827万元执行“威海计划”，并分为“堤防及浚深工程”、“码头及船坞工程”、“道路及机电工程”三大标案。但军方执行此案初期，被地方民众强力抗争，致使进度延宕，难以在2017年以前完成。

为此，海军2009年修订计划，将全案完工期程延至2025年，却又遭遇营建物料价格大幅波动，多次流标，以及厂商一度无法获得银行连带保证，执行进度落后等问题，因此军方今年8月再修订计划，将完工期程延至2032年，预算亦增长至404亿8284万余元。

根据台湾立法院预算中心发布的国防部明年预算评估报告，“堤防及浚深工程”标案在去年8月完成决标，“码头及船坞工程”、“道路及机电工程”尚待招标。