美国就TikTok限制令被阻止提出上诉

美国司法部宣布，他们就法官上个月阻止美国TikTok限制令生效的裁决，提出上诉。

据路透社报道，美国商务部的这项限制令将禁止美国与TikTok进行交易，原定昨天（12日）起生效。拥有TikTok的字节跳动提到，交易禁令将导致TikTok无法在美国使用。

商务部早前表明，将遵守法官比特尔斯通（Wendy Beetlestone）的裁决，但也会“坚决捍卫”他们的做法。

比特尔斯通在裁决中阻止商务部禁止在美国为TikTok进行数据托管、内容传递服务和其他技术性交易。

美国政府认为，TikTok构成国家安全问题，因为中国政府可能会收集1亿名美国用户的个人数据。TikTok已经否认了这些指控。

另一名美国法官尼科尔斯（Carl Nichols）9月27日也发布初步禁令，阻止商务部要求苹果公司和谷歌应用商店禁止让新用户下载TikTok。商务部的这名禁令原定当天晚些时候生效。

美国财政部前天提到，希望在周四资产剥离限期前，解决有关TikTok的国家安全问题。

字节跳动正就TikTok在美资产转移到新公司TikTok Global事项，与美国公司沃尔玛和甲骨文（Oracle Corp）进行谈判。字节跳动周二（10日）提到，正要求将资产剥离限期延长30天，以便敲定最终条款。