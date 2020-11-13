两岸合拍动画片入围金马奖 被质疑为大陆“爱国动画”

中国大陆和台湾合拍的动画电影《中山魂》，入围台湾金马奖，台湾有质疑声音指出，“中山魂”为中国大陆的爱国动画。台湾文化部长李永得今天（13日）表示，文化部完全尊重金马奖执委会专业的评选与运作，这是惯例。

综合《自由时报》和《联合报》报道，李永得说，金马奖执委会成员多是电影界人士，相信他们有他们考量，文化部完全尊重金马奖执委会专业上的评选跟运作，这也是一个惯例。

中国大陆国台办曾以“宁台两地共同打造3D动漫电影中山魂”为题，进行影片推广宣传。国台办并于官网描述，《中山魂》是台湾知名人士周守训、冯沪祥等人，2011年5月提出设想，筹划创作与制作的重大历史题材合拍电影，也是“我国首部历史伟人3D动漫电影”。在得到大陆的国家广电总局批覆后，南京市与台湾方面进行洽谈并签署正式合作协议。

还有声音指出，《中山魂》出资方有中共宣传部直属的中国电影集团、江苏省政府直属的国有企业江苏广电集团，但金马影展手册上却只出现中华中山国际文化传媒公司一家，是金马奖方面刻意隐藏中国大陆官方色彩。

对此，金马奖执行委员会澄清指，该片当初是由台湾制作公司报名，并非以中国大陆电影名义报名，因此手册显示是台湾，没有刻意隐瞒之事，且“无论台湾电影、中国电影、香港电影、星马电影，只要符合竞赛规章的电影，都可以报名金马奖”。