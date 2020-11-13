专家：中国发展至足够强大 美国或弃遏制谈合作

中国著名经济学家认为，中国如果继续高增长或是正常的增长，当美国认清无法遏制中国发展的时候，中国发展达到越来越高水平的时候，美国大概会来跟中国谈合作。

据《新京报》13日报道，中国经济体制改革研究会副会樊纲认为，此次美国大选后无论谁执政，全球化本身不可逆转，美国也躲不过全球化的趋势。如果拜登最终执政，他多少会扭转美国总统特朗普的做法，回到一些全球议题上来。

他指出，其实最初全球化的推动者就是美国和欧洲的那些大公司。上世纪50、60年代“二战”结束后，美国的政客们要帮助美国企业和跨国公司向全世界投资、配置资源。

他认为，最近这些年，因为全球化导致了一些美国产业的流失，美国一些政客就利用工人的失落感来谋求政治目的。但即便如此，全球的跨国公司和美国公司并未停止在全球布局。所以全球化的最初动力、基本动力没有消失，多边主义是不可逆的。

在中美关系上，樊纲分析说，美国两党虽然分歧很多，但在遏制中国的问题上高度一致，所以拜登当选，他也会想方设法遏制中国，但方法可能有所不同，比如他可能更多地拉着盟国盟友，共同来遏制中国。

他认为，中国只能做好自己的事，其中有一件事很重要，就是要创造更好的营商环境，更多地参加多边合作，更好地开放市场，欢迎各国企业到中国来投资。

樊纲提到，最近美国的一些政客遏制中国的发展，说是要抓住最后的时间窗口，这期间，他们可能还会闹出各种事。但中国如果继续高增长或是正常的增长，坚持发展五年、10年、15年、20年，当美国认清无法遏制中国发展的时候，中国发展达到越来越高水平的时候，美国大概会来跟中国谈合作。

记者问及，近来一些海外政客和媒体称外资企业将大规模从中国撤离，外部资本将加速与中国脱钩。中美贸易摩擦，外资企业会不会大规模撤离中国？

樊纲认为，有些企业早晚都会走。因为中国的土地成本、劳动力成本都变了，有些低端产业不得不走。再者，特朗普跟中国打贸易战，增加了关税，那么一些在中国生产、做美国生意的企业可能要撤离，以避免高额关税。只要美国关税政策不改，大概还会有一批这样的企业要走。

他还分析说，此次疫情中，暴露出供应链过于集中在某一国家的问题，在一定意义上扭转这种局面，有其合理性。供应链不能太集中，需要一定的分散化。某种意义上，这种分散具有合理性。

樊纲指出，其实中国自己的产业也要适度分散化，不能把供应源都放在美国。在这个意义上，他认为这是对过去一阶段全球化的一种矫正，能使得全球化更加稳定，使得供应链的循环更加畅通，所以要用一种平和的心理来看待这事。