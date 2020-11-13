消息：香港还将迎一波IPO 融资额或达60亿美元

知情人士透露，三家公司周四（12日）获得了香港交易所的首次公开募股批准，有望总计融资60亿美元（80.98亿新元）。其中，京东健康据悉计划最快于下周开始评估投资者对其30亿美元IPO的需求。

据彭博社报道，知情人士透露，恒大物业和蓝月亮也寻求最早在下周摸底投资者对其香港IPO的需求。中国恒大的物业管理子公司有望通过上市筹资约20亿美元。这有望成为今年最大一笔物业管理公司上市交易，超过世茂服务12.6亿美元的IPO融资规模。

知情人士称，高瓴资本支持的洗衣液生产商蓝月亮，可能通过香港IPO筹资约10亿美元。

知情人士说，包括规模和时间在内的发行细节可能仍会有变。蓝月亮和京东健康的代表拒绝置评，恒大的一位代表没有立即回应置评请求。

还有多桩大型IPO可能会在香港开展。快手科技上周提交了香港首次公开募股申请，最早可能在今年底筹集约50亿美元。字节跳动也在考虑将其部分资产在香港上市。

彭博汇编的数据显示，今年迄今香港IPO市场的募资总额已达到约370亿美元。蚂蚁集团上市搁浅使得它要超越2010年的纪录十分困难，那一年香港IPO市场的筹资总额高达578亿美元，该纪录一直未被打破。

彭博社评论说，在蚂蚁集团IPO被突然叫停后，这些交易将为香港IPO市场注入一剂强心剂，蚂蚁集团原本有望通过香港上市募集172亿美元资金。