电邮、通话还是信函？蔡英文如何向拜登致贺引猜测

台湾总统蔡英文已经通过推特向美国民主党人拜登表示祝贺，不过她是否会如四年前与特朗普通电话一样，也和拜登通电话表示祝贺引起各方猜测。台湾外交部长吴钊燮说，台湾将以“最恰当方式”向美国总统大选的胜选团队表达祝贺，目前各种形式都在考虑当中。

据美国之音报道，熟悉内情的外交人士告诉记者，美台领导人是否通电话以及如何沟通，关于这方面的讨论目前还“言之过早”。

特朗普曾在2016年打破数十年来传统惯例，以候任总统身份接受蔡英文的电话祝贺，引发美中之间外交风波，这次拜登成为当选总统后，外界也注意蔡英文是否再度通过电话向拜登表示祝贺。

上周六美国主要媒体确认拜登已赢得当选总统所需的足够选举人票后，蔡英文即发推向拜登表达祝贺，并称期待进一步推进彼此的友谊。

台湾外交部长吴钊燮12日在立法院外交与国防委员会接受质询时，对是否派祝贺团参加1月20日拜登的就职典礼，以及如何向拜登表示祝贺的问题，答复了国民党立委江启臣的提问。

江启臣问到，过去有“川蔡通话”的先例，这次外交部是否也有这方面的努力？吴钊燮说，台湾“会用最恰当的形式表达恭贺之意”。江启臣接着问，外交部“有没有在沟通？有没有在努力？有没有在设法？”吴钊燮说，“我们有在沟通当中，但是我们会用最恰当的方式。”

江启臣再追问，“最恰当方式包括什么？推特发过了，Email？信函？信函是传统的。电话？视讯？”

吴钊燮说，当然会有正式贺电，“也有在考虑各种不同的方式”，但台湾会以最恰当的方式来处理。

关于拜登1月20日将就职，台湾是否派祝贺团参加仪式的问题，吴钊燮说，由于疫情的关系，美方这次如何安排目前并不清楚，如果有接到邀请，台湾会派祝贺团参加。

另外，关于拜登团队对大陆的路线以及对台湾的态度为何，吴钊燮说，从选战过程及末期可以看到，拜登团队的战略架构已经确定，他们认为“中国是一个竞争者”，对于台湾，“我看到很多不同的，他的阵营的人士对于台湾是相当支持，所以整个架构是不会改变的。”不过他也说，虽然整体战略方向不会改变，但个人决策风格还是会有不同，手法也会有差异。

吴钊燮还说，会以最恰当方式向美国选举的胜选团队表达祝贺，“我们跟共和党、民主党都保持非常密切的关系，也都有非常好的友谊，所以不管美国的选举最终结果怎样，我相信我们跟美国的关系会在目前这个非常好的基础上能够持续的加强。”