“千人计划”免疫学专家承认向美国隐瞒与中国关系

美国司法部周四（11月12日）通告，参与中国政府“千人计划”的风湿病学教授和科研人员郑颂国（Song Guo Zheng，译音）承认在申请免疫学研究经费期间向美国政府隐瞒他与中国政府关系。

据美国之音报道，现年58岁的郑颂国是内科医学教授，曾在俄亥俄州立大学和宾夕法尼亚州立大学领导一个自身免疫研究团队。他承认，他向美国国立卫生研究院（NIH）申请科研经费时，隐瞒了他参加了中国“千人计划”以及与中国政府控制的一家中国大学有关联及合作的事实。

根据法庭文件，郑颂国自从2013年以来就参加了中国人才计划。美国司法部说，郑颂国承认利用他在美国的研究为中国的生物医学研究做贡献，而他没有向其美国雇主或国立卫生研究院公布利益冲突或他对外国的承诺。

美国当局说，郑颂国在得知美国雇主开始对他进行调查后打算逃离美国。他于2020年5月22日在阿拉斯加州的安克雷奇被捕。当时他乘一架包机抵达安克雷奇，正准备乘另一架包机飞往中国。

郑颂国周四在俄亥俄南区的法庭露面，承认有罪。法官接受了他的认罪。

向美国政府提供虚假陈述的最高刑罚是五年监禁。法官将于今后宣布最终的量刑裁决。

作为他的认罪的一部分，郑颂国承认，为了把美国国立卫生院大约410万美元（553.32万新元）的拨款用于发展中国在风湿病学和免疫学方面的专长，他在申请经费时撒了谎。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长德默斯（John Demers）说：“由美国纳税人提供的联邦研究经费是为了造福美国社会，不是补贴中国政府。当联邦资金用于研究时，美国人民理应得到彻底的透明，对那些选择为了骗取这些资金而就其与外国政府关系的问题而撒谎的人，我们将继续追究他们的责任。”

俄亥俄州媒体《哥伦布快报》（The Columbus Dispatch）周四报道说，俄亥俄州立大学发言人给该报的电邮说，郑颂国未向该校公布他与一家外国机构的大量带薪工作，俄亥俄州立大学将其解职。