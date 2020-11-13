消息：高瓴资本在进行将SOHO中国私有化的谈判

知情消息人士透露，私募股权投资公司高瓴资本正在进行将地产商SOHO中国私有化的谈判，交易价值或超过20亿美元（26.99亿新元）。

据路透社报道，消息人士称，过去几个月高瓴资本一直在与SOHO中国进行商谈。董事长潘石屹和首席执行官张欣持有SOHO中国64%的股份。

其中一位消息人士说，高瓴资本还在考虑承担约180亿元人民币（36.67亿新元）SOHO中国的债务，作为其杠杆收购的一部分。根据SOHO中国2020年中期报告，截至6月底该公司债务总计330亿元人民币。

消息人士称，与SOHO中国的谈判还处于初期阶段，可能会有变化。由于事属机密，消息人士要求匿名。

高瓴资本不予置评。SOHO中国没有立即回复记者的置评请求。

根据路孚特数据，2020年迄今香港上市公司总计宣布了200亿美元的私有化交易，较去年全年水平高出一倍多。股价被低估通常被当作这种交易的理由。

但据路孚特，私募股权公司和其他长期投资者现金充裕，可获得可观回报的渠道又很少，因此今年买家为这些交易支付的平均溢价从2018年的34%跳升至42%。

SOHO中国市值15亿美元，今年该公司股价下滑了24%，同期恒生指数 .HIS为下跌8%。

与高瓴资本的谈判将是SOHO中国今年第二次尝试私有化。黑石集团BX.N在2020年早些时候放弃了以40亿美元将SOHO中国私有化的交易。路透周五联系黑石时，该公司对此不予置评。

对高瓴资本而言，SOHO中国将是其在中国房地产市场上的最大赌注，即便是疫情导致写字楼市场疲软。