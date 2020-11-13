江歌母亲诉刘鑫生命权纠纷案将第二次庭前会

江歌母亲江秋莲其起诉刘鑫（现更名刘暖曦）的生命权纠纷案，将举行第二次庭前会议，尚不知刘鑫一方是否会出席。

据澎湃新闻报道，江秋莲13日告诉记者，第二次庭前会议定于20日上午，合议庭成员由三人调整为七人。江秋莲不清楚此次庭前会议刘鑫一方是否会出席，但她自己将会参加。对于法院变更合议庭组成人员一事，江秋莲表示，她个人没有什么意见，尊重法院的安排。

江秋莲还说，目前还没有接到法院通知的开庭时间。

据澎湃新闻此前报道，青岛城阳区法院3月29日发布公告，该院受理原告江秋莲诉刘鑫生命权纠纷一案。6月5日9时许，该案召开第一次庭前会议，刘鑫方面无一人出席。后受疫情影响，该案原定于6月30日的庭审时间予以顺延。

四年前，2016年11月3日凌晨，在日本东京住所门外，江歌被刘鑫的男友陈世峰杀害。当时，刘鑫与陈世峰吵架。日本东京地方裁判所2017年12月20日宣判，陈世峰犯故意杀人罪和恐吓罪，被判处有期徒刑20年。

“为闺蜜挡刀而被杀”的话题性导致事件吸引大量民众关注。自案发后的近一年内，江秋莲在微博上公布了刘鑫及家人的个人信息，指责对方未履行在事件中的道德义务。公众关注的焦点之一是刘鑫是否如江秋莲所指，在案发时自己先行进入公寓并将门反锁而使江歌无从逃生。

江秋莲2018年10月15日通过微博指启动对刘鑫的法律诉讼。