中国外交部批蓬佩奥涉台言论：险恶居心早大白天下

美国国务卿蓬佩奥昨日称“台湾不是中国的一部分”，中国外交部发言人汪文斌今天（13日）回应称，蓬佩奥出于一已政治私利、置中美两国人民根本利益于不顾，颠倒黑白、编造谎言，目的是误导舆论、扰乱视听，进一步破坏中美关系、损害台海和平稳定。其险恶居心早已大白于天下。

蓬佩奥昨天在广播节目休·休伊特秀（The Hugh Hewitt Show）中接受了保守派媒体人休伊特的采访，并回答了与特朗普政府外交政策有关的系列问题。在被问及美国两党对台湾的支持时，蓬佩奥指美国对台的支持是跨党派的，其体现是协助中国履行对台的承诺，并称台湾并非中国的一部分。

综合路透社与澎湃新闻报道，汪文斌在回应记者询问时指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。这是一个客观事实，也是国际关系基本准则。在一个中国原则基础上，中国已经同世界上180个国家建立了正式外交关系。

他并称，一个中国原则是中美关系的政治基础。1979年发表的“中美建交公报”明确指出，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此基础上，中美两国相互承认并建立外交关系。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

汪文斌说：“我们正告蓬佩奥之流，任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径都会遭到中方坚决回击，也阻挡不了中国统一的历史潮流。”

汪文斌敦促美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式美台官方接触和军事联系，停止任何损害台海和平稳定和中美关系的言行，不要在错误和危险的道路上越走越远。

台湾外交部发言人欧江安今天则指出，注意到蓬佩奥的谈话，“感谢他对台湾的支持和对台湾民主的肯定，中华民国台湾是一个主权独立的国家，不是中华人民共和国的一部份，这是事实，也是现状。”