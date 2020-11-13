分析：中央军委新纲要有利提升解放军联合作战能力

中共中央军委近日印发经军委主席习近平批准的中国人民解放军联合作战纲要。官媒新华社解读说，纲要强化备战打仗的鲜明导向，着眼构建解放军联合作战法规体系，从制度层面回答未来“打什么仗、怎么打仗”的重大问题，对推动解放军联合作战能力解放和发展，具有重要意义。

北京有关分析人士指出，中共中央军委新发布的纲要明确提出和界定了解放军联合作战的基本概念，基本制度和基本权责，有利于提升解放军联合作战能力。

这名人士认为，解放军在2016年基本完成领导指挥体制、规模结构和力量编成的改革，将中央军委机关由四总部改为15个职能部门，将七大军区调整划设为五大战区，形成了军委管总、战区主战、军种主建的新格局，使解放军指挥体制向联合作战方向迈出了关键性一步。经过几年磨合，解放军各军兵种之间联合作战能力有所提升。但与美军相比，联合作战仍是解放军的弱项。

同时，官方强调这份纲要强化了备战打仗的鲜明导向，表明解放军面对复杂严峻的周边局势，整军备战的努力丝毫没有放松。

至于解放军未来“打什么仗、怎么打仗”，接近中国军方的人士分析，中央军委引发的纲要可能继续将“打赢信息化战争”作为解放军的主要任务，而信息化战争涵盖陆、海、空、天、电子、网络、心理等各个领域，需要解放军各军兵种以及国防后备力量密切配合，形成精干高效的联合作战体系，才能在未来信息化战争中争取主动。

随着中美关系这两年全面恶化，中国周边环境也趋向紧张。今年8月以来，美国派出卫生部长等高官访问台湾，并连续向台湾出售比较先进的武器，中国大陆则不断派出军机进入台湾防空识别区进行威慑，台海地区擦枪走火的风险明显升高。

10月23日，中共总书记习近平在纪念中国抗美援朝70周年大会上表示，中国决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。一旦发生这样的严重情况，中国人民必将予以迎头痛击。这番表态明显针对美国与台湾之间的互动，显示大陆必要时不惜一战的决心。

2012年习近平接掌中央军委后，一直将构建联合作战体系作为提升解放军战力的重点。在10月下旬召开的中共十九届五中全会上，习近平重申，解放军必须建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队，打造坚强高效的战区联合作战指挥机构，构建中国特色现代作战体系。

五中全会也提出解放军未来发展目标，强调要确保解放军今年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升；全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把解放军全面建成世界一流军队。