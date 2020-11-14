港记协拟周日游行 张建宗拒批豁免

港府收紧传媒查册引起争议，记协拟本周日（15日）在港岛举行业界集会及游行，抗议警方“滥捕”港台《鏗鏘集》元朗7.21专辑编导蔡玉玲，并要求在查册机制中加入传媒选项。游行须获港政务司司长张建宗批准豁免限聚令，但政务司司长办公室昨天深夜表示，不建议举办任何涉及大量群众聚集的活动，拒批出豁免。

综合香港01网站及明报网报道，香港记者协会计划本周日在港岛区举办游行，但警方前天发出反对通知书。记协提出上诉，公众集会及游行上诉委员会聆讯昨天（13日）举行。

上诉委员会昨天傍晚近6时作出一致决定，指出若上诉人不迟于14日，即计划游行的前一天取得政务司长的准许，委员会批准上诉。

但政务司司长办公室昨天近午夜回应查询称，收到记协致政务司司长的信，信中表示记协有意在‪11月15日‬举行游行，并要求政务司司长根据《预防及控制疾病(禁止群组聚集)规例》（第599G章）第5条准许该群组聚集。

政务司司长办公室发言人称，鉴于疫情的影响，政府有需要透过不同的限制社交距离措施，避免疫情在社区蔓延。疫情正在全球恶化，香港疫情也十分严峻，卫生署目前不建议举办任何涉及大量群众聚集的活动。

政务司司长办公室也指出，就记协所提供的资料，政府未能确立拟进行的游行符合第599G章相关条文的条件。

记协对游行申请被拒表示极度失望，并对张建宗拒绝给予限聚令下的豁免表示无奈。

记协呼吁同业切勿在未获豁免之下继续进行相关集会或游行，并称将透过其他途径继续为蔡玉玲及业界发声，提供所需支援。