唐英年：被DQ议员若想再参选 建议撤回言论悔过“洗底”

香港特区政府根据全国人大常委会的决定，宣布四名民主派议员丧失议员资格，引发其余15名民主派议员总辞抗议。中国政协常委、香港友好协进会会长唐英年表示，四人宣传“港独”、呼吁美国制裁香港，部分人更亲赴美国游说，失去议员资格是顺理成章，人大的决定是非常重要和及时。他认为，四人若以后希望再次参选，需撤回过往言论，并表明自己并非与中央及《基本法》作对，以求悔过“洗底”。

根据《星岛日报》报道，唐英年昨联同数十名全国政协委员召开记者会，表明支持全国人大常委会就立法会议员资格作出的决定。唐英年指，被DQ的四人多次公开宣传“港独”，呼吁美国制裁香港，部分去信美国参、众两院领袖；在社交媒体和记者会上介绍自己与美方人士的对话内容；甚至亲身赴美游说，目的是请求美国制裁中国及香港。他说，这些做法与他们作为立法会议员的身分不相符合，违背当初的誓言及从政者必须遵守的政治伦理，也触碰了《基本法》的底线，形容四人丧失议员资格是顺理成章、咎由自取。

唐英年称，人大常委会的决定非常重要和及时，对确保香港特区管治架构中从政者履行对国家和特区效忠的宪制责任，在制度上立下底线及规矩，符合香港整体利益和长远发展，也有利于香港政府运作、经济重启和民生福祉。

被问到被DQ议员和总辞者日后能否参选，唐英年说要由选举主任决定，被DQ四人要能说服对方，自己并非与中央政府和《基本法》作对。他建议，四人可向美国政府有关部门发联署信，表明对以往做的事感到后悔，撤回昔日要求美国干预中国内部事务的请求，并要求美国“知错能改”，撤回对中国和香港不利的政策，而总辞者同样要向选举主任证明他们并非与中央政府和《基本法》作对。

全国政协常委胡定旭形容人大决定是“及时雨”，显示香港需要爱港爱国的议员为香港谋划福祉，并称在其他国家没有议员可以不爱国、不拥护当地宪法，质疑为何在香港会听到这么多反对声音。

另外，全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，中央原本未有打算针对立法会议员资格问题作决定，但由于看到最近的发展，对民主派会改变立场及放弃对抗姿态已不再存有幻想，因此出手。他说，中央一向不同意议会的拉布行为，过去因有所顾虑而容忍，只作劝喻，但民主派误解是中央没有勇气及害怕民意，继续推动民众及年轻人参与斗争，误判形势。同时，他认为，中央现时的决定是要丰富“爱国者”的定义。