消息：高通已获准向华为出售4G芯片

有消息指，全球最大智能手机芯片制造商高通（Qualcomm）已获得向中国电信巨头华为出售4G芯片的许可证。

根据《第一财经》报道，华为供应链上市公司高层透露：“（4G芯片许可）前两天拿到的，5G芯片还没有拿到许可。”

该公司的主营业务之一为手机ODM业务，与高通、华为合作紧密。

据了解，高通此前曾积极推动美国政府允许其与华为的合作，在4G芯片已经逐渐与华为建立合作，主力由华为西安研究所承担。此次获得许可后，有望加大华为在4G手机上的供货能力。

华为与高通官方对上述消息均表示不作回应。

高通是华为芯片的主力供货商之一，营收构成包括QCT（芯片业务）及QTL（专利业务）两大块，公司凭借其在CDMA等码分多址的底层协议上的专利优势长期向手机制造商征收专利。

据了解，高通2019财年QTL业务营收高达45.9亿美元（61.89亿新元）。但华为公司的专利积累也在快速跟进，所以从2017年4月起不再缴纳高通专利费，两家公司的合作也受到影响，随后高通处理器在华为占比由40%快速下滑，占比一度跌至个位数。

值得注意的是，美国时间11月4日，高通在第四财季财报中表示已收到华为支付的18亿美元专利费用。高通总裁阿蒙（Cristiano Amon）在财报会议上称，华为为高通的移动芯片业务(QCT)创造了一个扩大潜在市场的机会。如果能获得向华为销售的许可，那将是一个完全正面的机会。

此外，接近华为供应链人士透露，目前包括显示、图像等多个关键元器件已逐步放开。

此前已经有近10家厂商表示已经向美方申请继续供货许可，包括台积电、联发科、西部数据、中芯国际、旺宏、SK海力士、三星等。而目前包括英特尔、AMD、思佳讯（Skyworks）等多家芯片厂商已获得许可供货华为。

市场研究机构Canalys分析师贾沫对记者表示，从目前的情况来看，有更多的公司可能在未来能够得到美国的许可，从而再次给华为出货。而华为在减缓出货的同时并未放弃与大型渠道的合作关系，市场份额有望站稳，在供应链稳定之后未来或将制定更加激进的战略重获市场。

但华为内部人士对记者表示，明年主流市场将是5G产品，目前的状况依然是“艰难续命”。