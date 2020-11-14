中科院等机构发布研究前沿热度指数：美国第一 中国第二

中国科学院等机构昨天发布《2020研究前沿》报告和《2020研究前沿热度指数》报告，对世界主要国家在主要科学领域的研究活跃程度进行评估。报告显示，今年在11大学科领域整体层面，美国整体仍最活跃，以研究前沿热度指数281.11分居全球首位，中国得分151.29，继续稳居第二，英国、德国和法国跟随其后。

根据新华社报道，由中科院科技战略咨询研究院、文献情报中心与科睿唯安联合向全球发布的《2020研究前沿热度指数》指出，中国在农业科学、植物学和动物学领域，化学与材料科学领域，数学领域，信息科学领域共四个领域中，研究前沿热度指数得分排名第一，在生态与环境科学领域，物理学领域，经济学、心理学及其他社会科学领域中排名第二，生物科学领域、地球学领域、天文学与天体物理学领域和临床医学领域分别排名第三、五、八、十二。

《2020研究前沿》报告以科睿唯安数据库中的11626个研究前沿为基础，展示11个大学科领域的110个热点前沿和38个新兴前沿。其中，临床医学、生物科学、化学与材料科学领域的新兴前沿数量占新兴前沿总数四分之三，研究前沿的创新研发保持快速发展态势。

该报告首次将以往的数学、计算机科学与工程学领域拆分成数学和信息科学两个领域，反映相关学科的发展趋势。

两份报告显示，当今世界科技发展多点突破、交叉汇聚的总体趋势愈加清晰。人工智能、清洁能源、二维材料、基因编辑等前沿重点方向研发活动高度活跃，展现全球新科技革命蓬勃兴起的新趋势。

