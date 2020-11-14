中国驻英大使驳英国指责：全国人大的法律效力和权威性不容挑战

中国驻英国大使刘晓明昨天会见英国外交发展部常务次官巴顿，驳回英方就中国全国人大常委会关于香港特区立法会议员资格决定的指责，并就英方言行阐明中方立场。

根据“中国驻英国大使馆”微信公号消息，刘晓明指出，英国外交发展部高官近日多次无端指责中国全国人大常委会关于香港特区立法会议员资格的决定，公然干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

刘晓明表示，全国人大常委会是中国最高国家权力机关的常设机关，有权对香港基本法和香港国安法实施过程中有关宪制性问题作出决定，其法律效力和权威性不容挑战。公职人员特别是掌握立法权的议员拥护本国宪制性法律、效忠祖国，是各国基本政治伦理，没有任何国家对包括议员在内的公职人员违背誓言、背叛国家的行径听之任之。

刘晓明说，违法者必须承担法律责任，这是任何一个法治社会的基本准则。英国法律明确规定，英议会上下两院议员在就职前均须宣誓效忠王室，议员不经宣誓程序不能就职。郭荣铿等香港个别立法会议员违背誓言、不守规则、藐视法律，破坏立法会运作，干扰香港政治体制和管治正常运行，甚至拒绝承认国家对香港行使主权，乞求外国制裁香港，与“一国两制”和基本法为敌，依法宣布其丧失议员资格是完全正当的，也是非常必要的。

刘晓明还说，香港立法会15名反对派议员以此为借口“闹辞”，是赤裸裸的“政治揽炒”，受到香港市民反对和唾弃，他们的图谋绝不会得逞。香港是中国的特别行政区，香港特区立法会议员资格问题纯属中国内政，任何国家和外部势力干涉香港事务和中国内政的言行都将遭到包括香港同胞在内的全体中国人民的坚决回击。

刘晓明强调，英方固守意识形态偏见，大搞双重标准，一再借《中英联合声明》无端指责中方未履行国际义务，完全是颠倒黑白、混淆是非。今年是联合国成立75周年，75年前中国是第一个签署《联合国宪章》的国家。中国作为负责任大国，加入了几乎所有政府间组织，始终履行应尽的国际义务。恰恰是英方未履行国际义务，违反了《联合国宪章》关于各国主权平等、互不干涉内政的原则，违反了包括中英建交公报在内的中英一系列重要文件确定的国际关系基本准则，一再插手香港事务，干涉中国内政。

刘晓明还说，需要特别指出的是，《中英联合声明》的核心要义是确定中国收回香港。香港回归后，《中英联合声明》与英国有关的权利和义务均已履行完毕。《中英联合声明》共1137个字、八个条款，没有任何一个字、任何一个条款赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治原则得以贯彻，香港民众享有前所未有的民主权利和广泛自由，这个权利和自由是中国宪法和基本法赋予的，而非《中英联合声明》。

刘大使最后指出，涉港问题事关中国核心利益，中方维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移。我们敦促英方立即停止插手香港事务、立即停止干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。