中国涌现“跳绳”补习班 近200元人民币一节课吸引家长踊跃报名

中国体育成绩比重增加，各地家长踊跃的给孩子报名“跳绳”补习班。其中线下团体课的跳绳课程48节收费约9000元（人民币，下同，1836新元），而若选择一对一私教补习，价格更高。有家长表示，自己的孩子来上跳绳课既能锻炼身体，又能提高体育成绩。

综合新闻晨报和央视财经报道，上海一名家长表示，在朋友的推荐下为女儿报名了线上跳绳培训班。付了99元，购买了七节教授跳绳的录播视频课程。教练会给家长发送示范跳绳的视频，孩子可以跟着学跳。教练要求家长每次打卡，录下孩子学习跳绳的视频，发到群里。教练会根据家长发来的视频，进行相应的指导。

与线上视频跳绳课相比，线下课程的费用则要贵很多，不同的培训者（机构）收费从几千至上万元不等。

一家以“体能中心”为名的机构开设了私教课和团课两种类型的体能补习班，团课的学习内容包含了拍球、跳绳、双脚跳等多项国家要求的体质体能标准内容，私教课则是一对一跳绳教学。团课的跳绳课程最长课时有48节课，收费约为9000元左右，而包含24节课的课程，收费在6000元左右。

有人指出，跳绳这项运动相对简单，只需一根绳子，一块空地，对场地和硬件基本没太大要求。如此简单的运动项目，为何会有人开出培训课程？

一名家长表示，“跳绳这项运动不仅能帮助孩子长高，还能协调四肢能力，身体各个部位都能锻炼到，况且跳绳还是小学体育考核内容，这是我给女儿报跳绳课程的原因。”

据了解，在幼儿园大班阶段5—6岁的孩子们开始学习跳绳，不过幼儿园阶段不会过多要求数量，部分幼儿园则设定跳10个为合格，20个则为优秀，且没有时间限制。

但到了小学阶段，就会有时间和数量上的要求，学生需要完成考核。

根据《上海市小学体育与健身学科考核评价标准》（一年级体能），优秀的标准需要一分钟超过100个，男生和女生的数量上略有不同。

上海市教委去年4月发布的《上海市初中毕业升学体育考试实施方案》规定，从去年6月1日起，四分钟跳绳、乒乓球、网球、武术等成为下一届初三毕业生的可选项目，而跳绳在其中分量最重，与跑步、游泳并列为第一类项目，在中考体育30分中占六分。

孩子报跳绳培训课的家长中，有相当一部分是有功利心的——比较现实的考虑是希望中考体育统考把跳绳作为选考项目之一，并力争拿满分。

有业内人士表示，体育成绩加重，的确有助于学生及家长重视体育锻炼，但如何用好考试“指挥棒”，还需要有关部门加强思考和管理。