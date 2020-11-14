马云好友、大陆富豪钱峰雷在香港遇袭

香港湾仔发生恶性伤人案，受害者是与阿里巴巴创办人马云为好友、绰号“钱多多”的大陆富豪及慈善家钱峰雷。

根据香港01新闻报道，钱峰雷今天凌晨与另一名大陆男友人离开湾仔会展皇朝会时，遭三名刀手追斩，大腿中刀的钱峰雷冲上由司机驾驶的七人车座驾，逃回香岛道豪宅求援；友人则头破血流，留在现场待救，幸好事后双双清醒送院。

遇袭的钱峰雷（46岁）与男友人（51岁）均为大陆人，但持有香港身份证。凌晨零时许，两人离开港湾道一号香港会议展览中心皇朝会，当时钱峰雷的司机，已驾驶七人车在外等候。正当两人登车之际，突有一辆私家车疯驰而至，跳出三名刀手向他们追斩。两人走避不及，钱大腿中刀、男友人则头部中刀，血溅当场。凶徒逞凶后，即作鸟兽散逃去。

消息称，事后大批警员封锁两地调查，案件列作“伤人”处理，警方正追缉凶徒归案。

1976年出生的钱峰雷是浙江宁波人，目前是环球国际控股（香港）有限公司董事长。他与阿里巴巴创办人马云相识多年。钱峰雷家财万贯，是知名大慈善家，因在同学聚会每人赠送iphone手机、以及参加艺人李亚鹏及王菲主办的慈善晚宴，以2000万元（人民币，下同，400万新元）投得一件玉观音摆设，而被网民及李亚鹏称为“钱多多”；也因汶川地震、玉树地震捐出巨款，被网友称为“钱雷锋”。当中2013年宁波水灾，个人捐款高达1000万元。

钱峰雷拥有多辆名车、私人飞机，且出手阔绰，据悉其表弟结婚时，他曾在婚礼上大派逾200万元人民币红包，每封一万元起，最多一封12万元，更退回婚宴的宾客“人情”；又购置宝马房车予父亲往街市买菜。2015年，他在香港苏富比以4220万元港币，购入好友马云的油画处女作《桃花源》，用作慈善用途。

